Завершилася 1259 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

🔸 Колишнього керівника Рубіжанської МВА Андрія Юрченка та полковника Націгвардії Василя Мишанського відправили під варту. Вони є фігурантами справи про корупційну схему під час закупівлі дронів та РЕБ.

🔸 Зеленський поговорив із Трампом. Україна та США скоординували позиції та обмінялись оцінками ситуації, зазначив президент України.

🔸 Данія, Норвегія та Швеція профінансують закупівлю американської зброї для України. Загальна вартість пакета — приблизно $500 млн.



🔸 Трамп вважає, що якщо знизити ціну на нафту на 10$, то це змусить путіна зупинити війну проти України.

🔸 Якщо путін не погодиться на припинення вогню в Україні до 8 серпня, США введуть нові санкції проти "тіньового флоту" рф — пише Financial Times. Запровадження цих санкцій стане першим випадком з моменту повернення Трампа до Білого дому.

🔸 За 8 місяців дії спрощеного механізму повернення на службу тих, хто вперше самовільно залишив частину (СЗЧ), до війська повернулися понад 29 тисяч українських військовослужбовців.