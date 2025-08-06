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Для 22-річного українця це була друга результативна дія у складі клубу МЛС.

У третьому турі Кубка ліг Північної Америки Лос-Анджелес у гостях здобув перемогу над Тігресом з рахунком 2:1.

На 38 хвилині Давід Мартінес реалізував пенальті та вивів Лос-Анджелес вперед, проте на старті другого тайму Іван Лопес зрівняв цифри на табло.

Потім на 64 хвилині Мартінес оформив дубль, а асистував йому український захисник Артем Смоляков.

Для 22-річного українця це була друга результативна дія у складі клубу МЛС – до цього був гол у матчі проти Сан-Дієго (2:3) у березні.

Після трьох турів Лос-Анджелес набрав шість очок і посідає четверте місце в лізі МЛС, а Тігрес йде третім у Лізі МХ із тими ж шістьма балами.