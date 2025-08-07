Завершилася 1260 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

🔸 Кабмін призначив Олександра Цивінського головою Бюро економічної безпеки (БЕБ).

🔸 Спецпосланець Трампа провів тригодинну розмову з путіним у Москві. Після цього Трамп заявив, що під час цієї зустрічі вдалося досягти значного прогресу.

🔸 Зеленський провів розмову з Трампом:

"Якраз дорогою від наших бригад на Сумщині провів розмову з Президентом Трампом. Ця розмова відбулася після візиту представника Президента Трампа Стівена Віткоффа до Москви.

Наша спільна позиція з партнерами абсолютно чітка: війна має завершитись. І це має бути чесне завершення. У розмові також взяли участь європейські лідери, і я вдячний кожному з них за підтримку. Ми обговорили те, що було озвучено в Москві.

Україна обов'язково захистить свою незалежність. Нам усім потрібен тривалий і надійний мир. Росія має закінчити війну, яку сама ж і розпочала. Дякую всім, хто підтримує Україну".

🔸 Вже 15 українців оголосили голодування через утримування на кордоні рф та Грузії. МЗС України назвало скупчення громадян України на кордоні цілеспрямованою операцією росії.

🔸 росіяни атакували об'єкт газової інфраструктури — компресорну станцію Оператора ГТС на Одещині, поблизу українсько-румунського кордону.