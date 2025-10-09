Інше

betking — генеральний спонсор масштабної події, що об’єднає зірок спорту та шоу-бізнесу на одному майданчику.

Цієї осені Київ стане центром медійного баскетболу та головним спортивним майданчиком країни. У жовтні на ВДНГ відбудеться King Media Basket — перша всеукраїнська медійна баскетбольна ліга.

Генеральним спонсором події виступає betking — ліцензований букмекер і частина King Group, який послідовно підтримує розвиток спорту в Україні.

У форматі 3х3 за головний приз у 300 000 гривень змагатимуться медійні особистості, артисти, інфлюєнсери, професійні спортсмени та аматори.

Турнір проходитиме у кілька ігрових днів: 11, 12, 18, 19, 25 та 26 жовтня, а фінальний матчвідбудеться 1 листопада у Prostir Hall (навпроти Алеї здоров’я) на ВДНГ.

Змагання включатимуть груповий етап та плей-оф (фінал 4X). Кожна команда має щонайменше одного медійного гравця та не більше одного професійного спортсмена. Ігровий час — 12 хвилин чистого часу, а на майданчику одночасно відбуваються ігри на два кільця.

З повним регламентом можна ознайомитися тут.

Глядачів чекають яскраві шоу, драйвова атмосфера та інтерактивні активності на майданчику. У турнірі братимуть участь вісім команд, а кожен ігровий день матиме свого хедлайнера, серед яких Скруджи, POSITIFF, Tricky Nicki, PVNCH, Гоня та інші.

Серед зіркових учасників: репер Скруджи, кіберспортсмен, гравець DOTA 2 та переможець першого The International Dendi, спортивний журналіст, коментатор та ведучий Ігор Циганик, репер Tricky Nicki, шоумен і телеведучий Олександр Педан співак Drevo, актор театру та кіно, телерадіоведучий Андрій Джеджула, Instagram і TikTok інфлюєнсер Віталій Рєбзік, співак Kadnay та інші.

Серед гравців і тренерів — легенди українського баскетболу: Павло Буренко, Олег Салтовець, Стас Світлицький, Вадим Довідний і багато інших.

Як один із ключових брендів King Group, betking активно підтримує спортивні події та ініціативи, що надихають і об’єднують спільноту. Участь у King Media Basket — ще один крок у зміцненні позицій бренда як активного учасника спортивного життя країни.

Не пропустіть можливість стати свідком запеклих батлів між медійними зірками та легендами баскетболу — уже цієї осені на ВДНГ!

Довідка про betking

betking — ліцензований букмекер, що входить до King Group та здійснює діяльність відповідно до законодавства України. betking пропонує широкий спектр послуг у сфері спортивного беттінгу та онлайн-розваг, зосереджуючись на інноваційності, прозорості та принципах відповідальної гри.

betking активно сприяє розвитку спорту в Україні: підтримує професійні команди, реалізує партнерські проєкти та впроваджує ініціативи, орієнтовані на вболівальників і спортивну спільноту.

ТОВ «Слотс Ю.Ей: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 26.04.2021 (Рішення КРАІЛ №150 від 12.04.2021), Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення КРАІЛ №559 від 21.11.2024).

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ