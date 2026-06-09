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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 8 червня 2026 року.

Завершилася 1566 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸 Ексголова Верховного Суду Всеволод Князєв визнав вину й дасть покази на співучасників

🔸 Правоохоронці затримали 38-річного чоловіка, який за завданням російських спецслужб готував убивство Андрія Юсова — одного з керівників структурного підрозділу ГУР МОУ

🔸 росіяни атакували спальний район Запоріжжя. Загинули 2 жінки та ще 24 людини постраждали, серед них — 5 дітей

🔸 Водіїв суворіше каратимуть за систематичні порушення ПДР. Також Кабмін планує вдосконалити систему фіксації порушень та врегулювати правила для користувачів легкого персонального електротранспорту

Підбірка новин: hromadske

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби відбулося 213 бойових зіткнень.

Противник завдав двох ракетних ударів, застосувавши три ракети, здійснив 55 авіаційних ударів, скинувши 176 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6460 дронів-камікадзе та здійснив 2305 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні відбулося одне боєзіткнення. Противник здійснив 43 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, один із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів штурмував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Лиман, Стариця та у бік Тернової, Волохівки.

На Куп’янському напрямку сьогодні ворог три рази атакував позиції Сил оборони у бік населених пунктів Куп’янськ, Куп’янськ-Вузловий, Ківшарівка.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали 12 спроб загарбників просунутися у районі Новоселівки та у бік Дробишевого, Діброви, Лимана, Озерного. Два боєзіткнення тривають.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбивали 12 спроб загарбників йти вперед у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка та у районах Різниківки, Закітного, Липівки. Три боєзіткнення тривають.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Сили оборони відбили дев’ять ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку поблизу населених пунктів Іванопілля, Плещіївка, Іллінівка, Костянтинівка, Русин Яр.

На Покровському напрямку ворог здійснив 38 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Котлине, Удачне та у бік населених пунктів Новий Донбас, Білицьке, Шевченко, Сергіївка, Мирне, Новопавлівка, Новопідгородне, Дорожнє.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 48 окупантів та 24 – поранено; знищено одну артилерійську систему, дві одиниці автомобільної та сім одиниць спеціальної техніки ворога, склад ПММ. Пошкоджено три одиниці автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки, одну артилерійську систему, 111 укриттів особового складу та пункт управління БпЛА противника. Знищено або подавлено 286 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Олександрівському напрямку наші захисники відбивали три ворожі атаки у районах Січневого, Вороного та у бік Вербового.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 32 атаки окупантів у районах населених пунктів Добропілля, Оленокостянтинівка, Залізничне та у бік Воздвижівки, Косівцевого, Цвіткового, Верхньої Терси, Гуляйпільського, Чарівного. Наразі тривають три боєзіткнення.

На Оріхівському напрямку ворог двічі штурмував позиції наших захисників у районах населених пунктів Щербаки та Плавні.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Як завжди, хороша аудієнція у Короля Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Чарльза ІІІ. Дякую Його Величності, народові та всьому Сполученому Королівству за непохитну підтримку наших людей.

Сьогодні під час зупинки в аеропорту Кишинева говорив з представниками Президента Сполучених Штатів Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Дуже позитивна розмова. Вдячний за готовність працювати максимально активно вже цими тижнями, щоб дати поштовх дипломатії для завершення війни росії проти України.

Розуміємо, як багато поглядів світу привернені до ситуації навколо Ірану. Але наша спільна мета щодо миру в Європі на порядку денному. Обговорили перспективи в контексті саміту G7 та інших подій у червні. Поінформував про наявні у нас дані щодо того, на що налаштовані в Москві. Вдячний за слова поваги до українців та позитивну оцінку позицій України. Дякую, Америко! Дякую Молдові за гостинність.

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!