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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 22 липня 2026 року.

Завершилася 1610 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸 Драпатий приступив до обов'язків головнокомандувача ЗСУ

Генерал-майора Михайла Драпатого офіційно призначили головнокомандувачем Збройних сил України. Він уже провів зустріч із т. в. о. міністра оборони Євгеном Хмарою. Попередник Олександр Сирський заявив: "Моя робота — війна. Посади змінюються, а цей принцип — ні".

🔸 Новим начальником Генштабу стане Ігор Скибюк

Зеленський разом із Драпатим та Хмарою визначили, що Скибюк замінить Андрія Гнатова, який пішов з посади разом із відставкою Сирського.

🔸 Протести в Україні тривають

У Києві продовжуються мітинги з вимогою повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Ветеран Дмитро Козятинський назвав відставку Сирського "історичною подією", але наголосив, що другу вимогу протестувальників досі не виконано.

🔸 Зеленський поспілкувався з посланцями Трампа щодо миру

Президент провів зустріч зі спеціальними посланцями президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Він назвав розмову хорошою та важливою – обговорювали активізацію дипломатії та ідеї щодо наближення миру.

🔸 МЗС прокоментувало таємну зустріч експосадовців росії та Німеччини

Речник МЗС Георгій Тихий назвав зустріч в Азербайджані «настільки ж таємною, наскільки неважливою».

📌 Інші новини:

- У росії оголосили про розшук нового головкома ЗСУ Драпатого.

- Київ долучився до пілотного проєкту 5G.

- Прем'єр-міністр Корецький доручив провести експрес-аналіз міністерств.

Підбірка новин: hromadske

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Агресор завдав одного ракетного удару, застосував дві ракети, здійснив 54 авіаційні удари із застосуванням 187 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 5746 дронів-камікадзе та здійснив 1838 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби ворог завдав двох авіаційних ударів із застосуванням восьми керованих авіабомб та здійснив 41 обстріл позицій наших військ і населених пунктів, зокрема один — із застосуванням реактивної системи залпового вогню.

Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник дев’ять разів штурмував позиції наших підрозділів у районі Фиголівки та у бік населених пунктів Тернова, Приліпка, Кутьківка, Малий Бурлук. Два боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку відбулась одна атака ворога в бік Куп’янська.

Тринадцять спроб загарбників просунутися відбивали на Лиманському напрямку у районах Новомихайлівки, Новоселівки та у бік Лиману, Дробишевого, Ставків й Озерного. Одне боєзіткнення досі триває.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили 20 спроб загарбників йти вперед у районах населених пунктів Крива Лука, Різниківка та у бік Пискунівки й Рай-Олександрівки. Ще чотири атаки наразі тривають.

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили чотири атаки у районі Никифорівки та у бік Васютинського й Юрківки.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 17 ворожих штурмів у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Русин Яр та у бік населеного пункту Довга Балка.

Двадцять чотири атаки здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Гришине, Василівка, Котлине, Удачне та у бік населених пунктів Вільне, Кучерів Яр, Нове Шахове, Білицьке, Новий Донбас, Світле, Шевченко, Сергіївка. Одне боєзіткнення досі триває.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 33 окупантів, 23 — поранено; знищено три одиниці автомобільної та одиницю спеціальної техніки. Пошкоджено один танк, дві артилерійські системи, п’ять одиниць автомобільної техніки та 49 укриттів особового складу противника. Знищено або подавлено 285 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Олександрівському напрямку ворог тричі атакував у районах Тернового й Калинівського.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбивали дев’ять ворожих атак у бік Воздвижівки, Добропілля, Староукраїнки, Гіркого, Цвіткового й Чарівного.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили п’ять спроб противника просунутися вперед у районах населених пунктів Мала Токмачка, Малі Щербаки, Щербаки та у бік Павлівки. Один бій досі триває.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Шановні українці, українки!

Сьогодні новий Головнокомандувач Збройних Сил України Михайло Драпатий приступив до виконання обовʼязків – зміни вже відбулися. Разом із Михайлом та Євгенієм Хмарою визначили, що новим начальником Генерального штабу Збройних Сил України стане Ігор Скибюк – відповідне рішення також уже ухвалено.

Хлопці бойові, досвідчені. Війська їх знають – Драпатого, Хмару, Скибюка.

Домовилися, що модернізація Сил оборони України буде підготовлена. Важливо, щоб усе пройшло абсолютно злагоджено і щоб росіяни не отримали жодної шпаринки та можливості.

росія повинна відчувати зростання тиску, посилення санкцій: це і наші далекобійні санкції, і мідлстрайки, і наші сильні позиції на фронті. Все це буде забезпечено.

Ми визначили й ті завдання, які є в обороні України, у реалізації наших операцій. ППО – завдання. Протидія російським ударам – завдання. Більше технологічності нашому захисту, виконання запитів командирів бойових корпусів і бригад, активна оборона в усіх сферах – завдання.

Міністерство оборони України точно має спроможність забезпечити виконання цих завдань за підтримки та координації з новим командуванням Збройних Сил України, нашими розвідками, спеціальними службами, Національною гвардією України та її корпусами.

І обовʼязково – у чіткій співпраці з нашими партнерами та виробниками зброї, що заснована на повній прозорості та довірі.

Я хочу окремо подякувати сьогодні всім в Україні – усім військовим, усім цивільним – за довіру до нового військового командування.

Важливо, щоб така довіра перейшла у більшу мотивацію наших захисників, важливо, щоб хлопці були сильними та виправдали ту довіру, яку суспільство зараз продемонструвало. Усі інструменти даємо.

Сьогодні був у Києві Посол США при НАТО Метью Вітакер разом із командувачем Спеціальної місії НАТО з безпекової допомоги та підготовки для України генерал-лейтенантом Баззардом.

Хороша зустріч. Ми говорили про "петріоти" для нас, для України: потрібні ракети для захисту життя наших людей – не може бути дефіциту ракет проти балістики, як зараз, цими місяцями, дуже непросто.

Важливо, щоб партнери допомагали. Саме про це ми говорили з Вітакером сьогодні: ліцензії, ракети – усе це потрібно. Я прошу: треба швидше і треба більше, якщо чесно.

Ми говорили про Drone Deal з Америкою, яку зараз наші команди опрацьовують. Це точно буде новий рівень співпраці з Америкою.

Я дякую всім, хто підтримує нас.

Щойно говорили разом із Рустемом Умєровим, Кирилом Будановим, Сергієм Кислицею з представниками Президента Америки Стівом Віткоффом, Джаредом Кушнером.

Дипломатичний трек, дипломатичний процес для нас триває кожного дня. Ми не зупиняємося у спробах зупинити цю війну – це головне, щоб росіяни справді були готові до припинення війни.

Зараз, звісно, ситуація на фронті, ситуація з нашими далекобійними санкціями, з мідлстрайками створює нову атмосферу навколо путіна – дуже токсичну атмосферу.

Тільки путін є причиною того, що війна почалася і не закінчується. Тільки путін є причиною тих втрат, які несуть росіяни.

Його оточення це розуміє, сигналізує нам, сигналізує нашим партнерам. російське суспільство все більше починає це відчувати.

Потрібні рішення, щоб був мир. Україна давно до цього готова, зараз робимо все, щоб завершення цієї війни було достойним.

Я дякую кожному нашому воїну, кожному підрозділу за влучність. Я дякую всім нашим розробникам, виробникам зброї. Я дякую всім нашим людям за стійкість і віру в Україну.

Слава Україні!

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!