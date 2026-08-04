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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 3 серпня 2026 року.

Завершилася 1623 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸 Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США. Стефанішина заявила, що сама подала у відставку. Президент також звільнив низку послів

🔸 У Києві тривають протести, на яких вимагають повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони України

🔸 Рустема Умєрова звільнили з посади секретаря Ради національної безпеки та оборони. Натомість його призначили на чолі Служби зовнішньої розвідки

🔸 У Радушному попрощалися з багатодітною родиною Воронових, яка загинула через російський удар балістикою

🔸 Румунська державна енергетична компанія Nuclearelectrica закупила в України електроенергію, щоб покрити дефіцит, викликаний посухою

Підбірка новин: hromadske

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)



Загалом від початку цієї доби відбулося 182 бойові зіткнення.

Агресор завдав одного ракетного удару, застосував дві ракети, здійснив 58 авіаційних ударів із застосуванням 184 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 6544 дрони-камікадзе та здійснив 2217 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби відбулося два боєзіткнення, ворог здійснив 44 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів штурмував позиції наших підрозділів у районі населеного пункту Стариця та в бік населеного пункту Волохівка.

На Куп’янському напрямку відбулися дві атаки ворога у районі Петропавлівки та в бік Шийківки.

Чотири спроби загарбників просунутися відбивали на Лиманському напрямку в бік населених пунктів Дробишеве та Ставки. Одне боєзіткнення триває.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили 17 спроб загарбників йти вперед у районах населених пунктів Закітне, Крива Лука, Різниківка та в бік Миколаївки й Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили дві атаки у районі Федорівки Другої та в бік Юрківки.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 26 ворожих штурмів у районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка, Русин Яр та у бік Новопавлівки. Три боєзіткнення досі тривають.

Шістнадцять атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Котлине, Удачне, Новомиколаївка та в бік населених пунктів Нове Шахове, Шевченко, Матяшеве, Василівка, Мирне, Новопідгородне.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 33 окупантів, 15 — поранено; знищено одну артилерійську систему, дві одиниці автомобільної техніки, один пункт управління БпЛА та 31 укриття особового складу противника. Пошкоджено одну артилерійську систему, один пункт управління БпЛА, дві одиниці автомобільної техніки та 191 укриття особового складу противника. Знищено або подавлено 399 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Олександрівському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивали 11 ворожих атак у бік населених пунктів Воздвижівка, Староукраїнка, Гуляйпільське, Цвіткове та Чарівне. Два боєзіткнення тривають.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбивали дві спроби противника просунутися вперед у районі населеного пункту Плавні та у бік Новояковлівки.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Перший трек в Антибалістичній коаліції – це FREYJA. Це повинна бути наша, відкрита до європейських партнерів, які нам допомагали під час цієї війни та всіх викликів, антибалістична система. У нас є ракети, є пускова, не вистачає деяких деталей. Ми зібрали країни-партнери, які мають той чи інший елемент, який нам потрібен.



Ми відкриті до партнерів. Нам знадобляться і дуже важливі частини цієї системи, і фінансування. Ті країни, які не мають відповідних спроможностей виробляти, але мають сьогодні ракети Patriot і передають, інвестують цими ракетами в нашу спроможність захищати наше небо, – ми із задоволенням їх чекаємо в цій Антибалістичній коаліції.



Ми повинні всі рахуватися з Європою і повинні розуміти, що є ринок. І він дуже серйозний, багатомільярдний мілтек-ринок. Ми розуміємо, що ми створюємо не тільки захист для Європи, але й комусь конкурента. Є компанії: Saab у Швеції, німецькі компанії, є Lockheed Martin та Raytheon в Сполучених Штатах, є Leonardo, дуже сильна італійська компанія. Нам потрібні не конкуренти, а ті, хто нас посилять і зблизять. Коли ми кажемо «системні кроки», тут дуже важлива політика. «Рускі» будуть робити все, щоби вкинути якусь «гадость» в цей процес для того, щоб відтермінувати об'єднання цих найсильніших компаній, які мають таку перспективу мати свою систему.

Пазл путіна – повернутися до того, що вже розпалося. Чим сильніші, чим незалежніші країни з колишнього Радянського Союзу, тим йому буде складніше. В цьому пазлі ключовою є Україна. Він хоче зламати нас. Якщо б йому вдалося, то з іншими країнами пострадянського часу й простору було б легше – при повній повазі до всіх країн. Всі це знають і високо оцінюють вклад України, такий дороговартісний, своїми життями, в незалежність інших держав.



Нам треба будувати сильні відносини з незалежним Азербайджаном. Ми підтримуємо суверенітет, територіальну цілісність. Так само, як і ми були в цьому році вперше за багаторічну паузу у відносинах із Вірменією. Це все допоможе. Присутність України сьогодні в просторі колишніх радянських країн – це незалежність цих країн. Я запрошений, наприклад, на День незалежності Молдови. Дуже важливо для нас підтримувати такі відносини, і я пишаюся, що ми їх будуємо такими.

Ми почали трек Карпатської ініціативи. Це нова ініціатива. Чому така ідея виникла? Тому що не всі країни готові посилювати нас зброєю, але хочуть бути разом в гуманітарному треку, в безпековому, в економіці. Думають про відновлення України. Це також важливо. Коли країни-сусіди думають про відновлення, то це також віра в Україну, що все буде мирно. І в нас буде мир. Це також важливий сигнал.



Карпатська ініціатива – це країни, які пов'язані між собою не тільки геополітично, не тільки по-сусідськи. Це країни, в яких є економічний і безпековий інтерес, які пов'язані прекрасними Карпатами. Це про логістику, економіку й про безпеку. Ми бачили в цьому і культуру, і майбутній туризм. Я розповів цю ідею президентам Євроради та Єврокомісії. Їм дуже сподобалось.



Ми зробимо цей формат восени. Зараз проговорюємо дати. Бачили позитивний сигнал від Євросоюзу. Нам потрібні будуть в майбутньому програми для Карпат – для фінансів, туризму, економіки, безпеки. І знов-таки, не тільки для українських Карпат. Там і ми, і Румунія, і Австрія, і Сербія, і Угорщина, і Польща, і Чехія, Словаччина. Ця ініціатива – це те, навколо чого можна нам усім об'єднатися. Нам це потрібно.

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!