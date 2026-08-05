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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 4 серпня 2026 року.

Завершилася 1624 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸У межах розслідування вибухів на полігоні у Хмельницькій області слідчі розглядають дві версії події, серед яких є диверсія

🔸У Києві попрощалися зі студенткою та волонтеркою Віталіною Яровенко яка загинула під час обстрілу Києва

🔸Протягом 40-денної операції впливу на рф Служба безпеки України уразила понад 100 стратегічно важливих об'єктів на території рф і т.о.т. України

🔸Михайло Драпатий доручив перевірити 225 ОШП після розслідування про те, що в цьому підрозділі існують так звані загороджувальні загони й такі методи покарання, як "дерево правди"

Підбірка новин: hromadske

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби відбулося 216 бойових зіткнень.

Противник завдав одного ракетного удару із застосуванням двох ракет, здійснив 68 авіаційних ударів, скинув 213 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6428 дронів-камікадзе та здійснив 2294 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках противник здійснив три атаки; одне боєзіткнення триває дотепер. Крім того, ворог завдав одного авіаційного удару із застосуванням двох керованих авіабомб та здійснив 49 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема два — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник 15 разів штурмував позиції наших підрозділів біля Козачої Лопані, Лимана, Ізбицького, Ковалівки, Охрімівки, Чорного, Хатнього, Митрофанівки та Іващиного. Одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку штурмових дій противника не зафіксовано.

Одинадцять спроб загарбників просунутися зафіксовано на Лиманському напрямку в районах Ольгівки, Шийківки, Ставків, Дробишевого, Діброви, Озерного та Лимана; ще одне боєзіткнення триває.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили 17 спроб загарбників іти вперед поблизу Закітного, Кривої Луки, Рай-Олександрівки, Пискунівки та Різниківки; ще одне боєзіткнення триває.

Два ворожі штурми зафіксовано на Краматорському напрямку в районах Никифорівки та Маркового.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбили 18 ворожих штурмів поблизу Іванопілля, Костянтинівки, Іллінівки, Новоселівки та Новопавлівки.

Усього 23 атаки здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Торецьке, Шахове, Софіївка, Чернігівка, Ганнівка, Новий Донбас, Добропілля, Родинське, Шевченко, Василівка, Котлине, Удачне та Новопідгородне. Одне боєзіткнення триває.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 40 окупантів та шістьох поранено; знищено дві одиниці автомобільної, три одиниці спеціальної техніки та один пункт управління безпілотних літальних апаратів ворога. Пошкоджено чотири артилерійські системи та одну одиницю автомобільної техніки противника. Знищено або подавлено 340 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Дві атаки окупантів відбили наші захисники на Олександрівському напрямку в районах Рибного та Піддубного.

Дванадцять атак окупантів зафіксовано на Гуляйпільському напрямку в районах населених пунктів Воздвижівка, Цвіткове, Різдвянка, Рівне, Гірке, Залізничне, Староукраїнка, Чарівне та Єгорівка.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили три атаки противника в районах Білогір'я, Павлівки та Плавнів.

Штурмових дій противника не зафіксовано на Придніпровському напрямку.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Бажаю здоров’я, шановні українці!

Сьогодні був довгий день – багато подій.

Перше. Нарада щодо переговорів, передусім наша координація з Америкою. Ми щодня в контактах із представниками Президента Трампа, це важливо. На зустрічі у Вашингтоні ми говорили про те, як можна створити нові обставини, щоб була реальна дипломатія. Ми стараємося все це реалізувати.

Буданов, Умєров, Арахамія, Кислиця доповідали – кожен щодо своїх елементів переговорного треку, – де ми перебуваємо в перемовинах і що відбувається в Москві зі ставленням до перемовин.

Ми будемо готові до всіх форматів зустрічей, розраховуємо, що зараз, у серпні, Віткофф і Кушнер будуть активними.

Триває робота й з іншими партнерами, зокрема в країнах Затоки, які можуть підтримати наші дипломатичні зусилля та наші безпекові потреби. Зараз поки непублічно, без деталей, не можемо все озвучувати. Ми будемо вдячні нашим партнерам за результат.

Друге. Сьогодні говорили доволі детально з урядовцями та дипломатичною командою Офісу щодо ситуації з Європейським Союзом – наших потреб, очікувань і планів.

Уже почалося відкриття кластерів у перемовинах, і це не просто бюрократична процедура. Це реальне наближення того часу, коли ми зможемо сказати, що Україна набуває повноправного членства в ЄС.

Саме це – наша мета. Повноправне членство.

Сьогодні визначили порядок кроків, які можуть це прискорити. Ми в Україні вважаємо, що можемо налаштувати процес так, щоб наш вступ ішов за спеціальним фаст-треком.

Що це означає на практиці? Різні інтеграційні процеси, робота щодо зближення наших інституцій – усе це може не розтягуватися в часі. Ми можемо паралельно робити кроки за всіма напрямками інтеграції.

Я розраховую саме на таку програму пришвидшеного вступу, яка має бути частиною програми дій уряду. Прем’єр-міністр Корецький, профільний віцепрем’єр Ченцов уже це готують. У серпні мають представити всі ці деталі.

Для України вступ у ЄС, так само як і для ЄС вступ України, – це не тільки про політику, економіку чи соціальні питання. Передусім це про безпеку.

Ми всі хочемо зберегти євроатлантичну єдність. Найкраще спрацює на її збереження здатність Європи бути більш самостійною та сильною.

Це вже називають європеїзацією безпеки всередині цього Альянсу, всередині євроатлантичної спільноти. І це напряму пов’язано з тим, яким буде НАТО.

Ми робимо свій внесок. Тільки з Україною ЄС може бути й має бути гарантовано здатним захищатися від усіх типів загроз.

Була доповідь СБУ. Погодив Службі безпеки України нові операції. Сьогодні Олександр Поклад доповів, що зроблено за липень. Визначили пріоритети на серпень.

Вдячний СБУ за сильні позиції. Сьогодні є вже звіт Міністерства оборони щодо ураження росіян за липень на фронті.

Саме "Альфа" Служби безпеки України – топ-1 за кількістю уражень. Найбільше вдалося. Просто молодці!

І загалом за цей липень на фронті всіма нашими підрозділами було знищено 30 тисяч 272 росіянина саме безпілотниками. Це ліквідовані та важкопоранені.

І це тільки те, що має чітке відеопідтвердження. Тобто тенденція на фронті незмінна. росіяни щомісяця втрачають близько 30 тисяч військових.

Буде в нашої армії та всіх підрозділів Сил оборони й безпеки України ще більше дронів.

Я дякую всім, хто захищає Україну й наших людей, усім, хто допомагає нам із ракетами ППО!

Це перший пріоритет. Важливо, щоб партнери чули Україну, знали, що кожен пакет для нашої протиповітряної оборони реально захищає життя, життя людей.

Слава Україні!

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!