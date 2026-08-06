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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 5 серпня 2026 року.

Завершилася 1624 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

росіяни масовано атакували балістикою Київ та область — відомо про 17 загиблих. Зокрема, 8 людей загинули на залізничній станції «Квітнева» у Броварському районі.

КНДР перекидає до Воронезької області в росії свій ракетний підрозділ, який можуть використовувати для атак на Україну.

Антикорупційні органи повідомили колишній віцепрем'єрці та експослу України в США Ользі Стефанішиній нову підозру.

Олексій Юков, який очолював групу «Плацдарм», що займалася пошуками загиблих військових, загинув на лінії зіткнення.

Зеленський повідомив, що в перші пів року 2026 Україна отримала втричі менше ракет для протиповітряної оборони, якщо порівняти з попереднім роком.

Підбірка новин: hromadske

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби відбулося 216 бойових зіткнень. Агресор завдав одного ракетного удару, застосував 28 ракет, здійснив 52 авіаційні удари із застосуванням 199 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 6631 дрон-камікадзе та здійснив 2324 обстріли позицій наших військ та населених пунктів.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби відбулося шість боєзіткнень, два з яких досі тривають, ворог здійснив 58 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Вовчанськ та в бік населеного пункту Хатнє. Одне боєзіткнення досі триває.

На Купʼянському напрямку відбулося девʼять наступальних дій ворога у бік населених пунктів Купʼянськ, Кіндрашівка, Новоосинове, Шийківка. Одне боєзіткнення триває.

Шість спроб загарбників просунутися відбивали на Лиманському напрямку в бік населених пунктів Новоселівка, Лиман, Діброва.

На Слов'янському напрямку Сили оборони успішно зупинили 14 спроб загарбників йти вперед у районах населених пунктів Закітне, Крива Лука, Різниківка та в бік Пискунівки й Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили дві атаки у районі Никифорівки та в бік Юрківки.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 22 ворожі штурми у районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка, Степанівка, Торецьке, Софіївка та у бік Новопавлівки й Нового Шахового. Три боєзіткнення досі тривають.

Двадцять дві атаки здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Дорожне, Котлине, Удачне та в бік населених пунктів Білицьке, Новий Донбас, Шевченко, Василівка, Сергіївка. Два боєзіткнення досі тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 43 окупанти, 3 — поранено; знищено три артилерійські системи, одиницю спеціальної техніки, чотири укриття особового складу противника. Пошкоджено артилерійську систему та 36 укриттів особового складу противника. Знищено або подавлено 300 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Олександрівському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивали 10 ворожих атак у бік населених пунктів Добропілля, Цвіткове, Гірке, Староукраїнка та в районах населених пунктів Данилівка, Чарівне, Новоселівка. Два боєзіткнення тривають.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбивали три спроби противника просунутися вперед у бік населених пунктів Мала Токмачка та Павлівка.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Провів нараду з нашими військовими, Міністерством оборони, командами Служби безпеки України, ГУР та Офісу.

Перше: доповідь Михайла Драпатого, Ігоря Скибюка та Євгенія Хмари по ситуації на фронті та ключових потребах у постачанні. Найбільше уваги зараз, звісно, Костянтинівці та Слов’янську. Михайло доповів по силах і потенціалу підрозділів, які задіяні на напрямку, ключових цілях та завданнях, що виконуються. Євгеній Хмара визначив потреби у забезпеченні дронами та фінансуванні, які мають бути невідкладно виконані. Визначили, які наші активні заходи будуть реалізовані на Донеччині та деяких інших ділянках фронту. Вдячний усім підрозділам за стійкість. Також обговорили й кадрові питання у ЗСУ.

Друге: визначили порядок додаткових кроків для захисту обʼєктів інфраструктури в Україні. В цьому році, на жаль, значно скоротилося постачання антибалістики від партнерів. Кількість ракет для ППО в постачанні скоротилася втричі, якщо порівнювати з 2025 роком. І йдеться не тільки про цей літній час, а про всі періоди першого півріччя 2026 року. Ракети в партнерів є. Важливо, щоб все ж таки були й необхідні політичні рішення щодо постачання та прискорення виробничих процесів, зокрема локалізації в Україні. Це те, що може відчутно підтримати не тільки нашу країну, а й глобальний захист життя.

Сьогодні також була доповідь Премʼєр-міністра України Сергія Корецького. Разом із представниками українського бізнесу Премʼєр-міністр запропонує заходи на підтримку підприємницької та логістичної активності в Україні.

Третє: детально обговорили з військовими, розвідкою та спецслужбами наші пріоритети на серпень для далекобійних санкцій проти Росії за цю війну. Тривають операції щодо російських нафтових об’єктів і переробки. Ціна затягування війни для агресора буде збільшуватися. Важливо, щоб санкції від партнерів проти Росії посилювали наш далекобійний вплив. Будемо говорити про це з ключовими державами. Є речі, які варто реалізувати додатково у санкційній політиці. Дякую всім, хто допомагає!

Сьогодні провів засідання РНБО по виконанню визначених планів стійкості для областей і громад. На жаль, є відставання в частині міст і регіонів. Персональна відповідальність за те, щоб це надолужити й виконати плани стійкості. Пріоритетів для проходження зими зараз три: посилення захисту критичної інфраструктури, забезпечення потрібної кількості та якості укриттів і бомбосховищ та збільшення антибалістичних спроможностей. Вдячний тим посадовцям і представникам органів місцевого самоврядування, які дійсно дбають про українців та свої громади.

Був радий вперше вітати в Києві міністра оборони Великої Британії Веса Стрітінга. Цінуємо, що цей візит відбувається одразу після чергового російського удару по наших людях. Поінформував міністра про наслідки цієї атаки проти життя і про наші потреби, оскільки Росія хоче значно наростити виробництво балістичних ракет до зими.

Обговорили, як Велика Британія може допомогти Україні краще захистити міста й громади від таких балістичних загроз – на двосторонньому й на багатосторонньому рівні, – як вона вже неодноразово робила, допомагаючи з постачаннями дефіцитного обладнання. Зокрема, обговорили можливості для співвиробництва деяких видів озброєння – і Британія, і Україна мають сильні спроможності, перевірені війною. Також говорили про санкції проти російських підприємств, залучених до виробництва балістики. Все, що послаблює воєнну машину Росії та її ставку на балістичний терор, важливо.

Дякую Сполученому Королівству, Його Величності, Прем’єр-міністру та Британському народу за незмінну підтримку.

Обговорили з Алексом Стуббом, як Фінляндія може допомогти нашому захисту від російських атак балістикою. Ми розуміємо, яка кількість ракет до систем ППО є у світі. І вони щодня потрібні в Україні, щодня нам треба захищатися від цих російських ударів. Якщо зараз кожна з країн-партнерів нам допоможе, це врятує багато життів.

Дякую Алексу за миттєву реакцію і готовність нас підтримати. Звісно, ми говорили й про дипломатію – про все, що може змусити Росію до миру. Коли Путін не зможе вбивати людей, він буде змушений шукати вихід із цієї війни. Тільки достатня підтримка України та примус на Росію можуть спрацювати на мир.

Сьогодні в Україні вже вшосте міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже. І важливо, що міністерка приїхала до Києва з Одеси, де в неї була повноцінна програма візиту. Завжди вдячні тим партнерам, які тут, в Україні, і разом із нашими людьми – підтримують та проходять через російські удари. Особливо, коли Росія кожного дня брязкає балістикою.

Я поінформував про наслідки сьогоднішнього удару, і ми також говорили про подальшу реалізацію програм PURL та SAFE, продовольчу безпеку та російські атаки на українські порти, підтримку європейської інтеграції України та відкриття ще чотирьох переговорних кластерів.

Дякую Латвії за всю підтримку від самого початку цієї війни.

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!