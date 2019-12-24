Англия

Football.ua анализирует, кто может усилить Челси во время зимнего трансферного окна.

Еще в феврале 2019 года стало известно, что Челси получил трансферный бан за нарушение ряда правил, связанных с подписанием молодых футболистов. Запрет на регистрацию новых игроков должен был продлиться год – два трансферных окна — однако лондонский клуб был убежден, что ФИФА отнесся к ним излишне сурово.

Дождавшись письменных обоснований такого решения, в начале марта лондонский клуб обратился в Апелляционный комитет ФИФА с надеждой, что санкции будут приостановлены как минимум до завершения процесса обжалования, как было в других подобных случаях. Тем не менее, здесь для Челси сделали "исключение" и оставили запрет в силе, а в мае апелляция и вовсе была отклонена.

Тогда же Челси официально заявил, что они собираются подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), но немного позже в СМИ появилась информация, что "синие" не спешат этого делать, поскольку в случае неудачи рискуют получить дополнительное окно бана. Позже юристы лондонского клуба все же дали добро на апелляцию, которая была зарегистрирована в начале июня. Несмотря на это, летом лондонцы все равно не могли регистрировать новых игроков, поэтому Фрэнку Лампарду пришлось искать усиление состава во внутренних резервах (помимо Кристиана Пулишича, который был приобретен еще зимой, и Матео Ковачича, которого выкупили из Реала).

В начале ноября стало известно, что Спортивный арбитражный суд рассмотрит апелляцию 20 ноября, а в начале декабря был вынесен вердикт – жалоба Челси была частично удовлетворена и санкции были сокращены вдвое, а это значит, что зимой Роман Абрамович снова может вернуться на трансферный рынок.

На самом деле, "синие" никогда и не прекращали работу над потенциальными трансферами. Несмотря на запрет, список трансферных целей клуба просочился в СМИ еще в конце осени. Сообщается, что Фрэнк Лампард намерен усилить проблемные позиции левого защитника, центрального защитника, правого вингера и нападающего, а трансферный бюджет клуба на январь составляет 150 миллионов фунтов.

Центральный защитник

Защита является главной проблемой для команды Фрэнка Лампарда в этом сезоне — "синие" пропустили 25 мячей в 18 матчах Премьер-лиги. Кроме того, лондонцам удалось сохранить свои ворота "сухими" лишь пять раз в 27 матчах во всех турнирах. Возможно, ситуация улучшится с возвращением на поле Антонио Рюдигера, но клубу все равно нужно искать усиление на трансферном рынке, поскольку Андреас Кристенсен продолжает демонстрировать, что он не готов к физическим требованиям Премьер-лиги, а Курт Зума не совсем комфортно чувствует себя при работе с мячом.

Калиду Кулибали

Защитник Наполи является давней трансферной целью Челси. Видеть сенегальца в составе "синих" хотели как Антонио Конте, так и Маурицио Сарри, мечтавший воссоединиться со своим бывшим подопечным в Лондоне. Тем не менее, одиозный президент "партенопеи" Аурелио Де Лаурентис отклонял все предложения и категорически исключал продажу Кулибали.

В этом сезоне ситуация поменялась — Де Лаурентис признал, что продажа Кулибали неизбежна, а сам Калиду наверняка был бы не против уехать из Италии, где он постоянно подвергается расистским оскорблениям.

Потенциально приобретение Кулибали может оказать на Челси тот же эффект, что и покупка Вирджила ван Дейка Ливерпулем. Ван Дейк практически сразу же решил все проблемы команды Юргена Клоппа в обороне, сделав "красных" победителями Лиги чемпионов в прошлом сезоне и потенциально чемпионами Премьер-лиги в текущей кампании.

Натан Аке

Самым реалистичным вариантом среди всех является центральный защитник Борнмута Натан Аке. Все дело в том, что у Челси есть опция обратного выкупа своего воспитанника, которого они продали "вишням" летом 2017 года за 20 миллионов фунтов. Сообщается, что для возвращения 24-летнего нидерландца "синим" нужно заплатить в два раза больше — 40 миллионов фунтов.

Тем не менее, сможет ли Аке действительно сделать Челси более классной командой в обороне? В этом есть большие сомнения. Натан может быть полезным игроком ротации, ведь он способен сыграть не только в центре обороны, но и на левом фланге, а также в опорной зоне. Но вряд ли он окажет "эффект Ван Дейка", который сейчас так необходим команде Фрэнка Лампарда. А покупка ради самого факта покупки не один раз играла с "синими" злую шутку.

Левый защитник

Еще одна и, пожалуй, самая проблемная позиция для Челси в этом (и не только) сезоне, несмотря на то, что с момента ухода Эшли Коула в 2014-м году Челси потратил на левых защитников порядка 80 миллионов фунтов. Осенью у Маркоса Алонсо был хороший период, и, казалось, испанец сумел застолбить за собой место в основе. Тем не менее, Алонсо все же более комфортно чувствует себя в роли вингбека, а место на левом фланге обороны он со временем уступил Эмерсону. В то же время, бразилец с итальянским паспортом лучше Алонсо, пожалуй, только в скорости, поэтому в некоторых матчах, где нужно было надежнее сыграть в обороне, Лампард доверял место слева Сезару Аспиликуэте.

Бен Чилвелл

Защитник Лестера одновременно является главной и наименее реалистичной целью Челси на ближайшее трансферное окно. 22-летний англичанин проводит прекрасный сезон за "лис", отметившись одним голом и отдав три результативные передачи в 15 матчах Премьер-лиги, а в ноябрьском матче за национальную команду против Черногории он и вовсе отдал сразу три ассиста.

В то же время, столь успешное выступление Чилвелла является не совсем хорошей новостью для Челси, ведь Лестер вряд ли захочет расставаться с ключевым игроком посреди сезона, тем более что сейчас команда Брендана Роджерса кажется едва ли не единственным, хотя и не вполне реалистичным, конкурентом Ливерпуля в борьбе за чемпионство. Возможно, "синим" придется отложить попытки заполучить Чилвелла до лета, а зимой постараться найти более доступный вариант.

Николас Тальяфико

Более реалистичным вариантом является Николас Тальяфико из Аякса. Нидерландский клуб не смог преодолеть групповой этап Лиги чемпионов, пропустив вперед Валенсию и Челси, поэтому им наверняка придется расставаться со своими лидерами, чтобы держаться на плаву в финансовом плане, чем могут воспользоваться "синие".

27-летний аргентинец уже традиционно проводит хороший сезон, отметившись пятью голами и тремя ассистами в 25 матчах за Аякс во всех турнирах, и при этом Николас сам не против сменить клуб, о чем заявлял еще минувшей весной, отмечая в частности свою мечту сыграть в английской Премьер-лиге. Летом Тальяфико все же остался в Аяксе и даже подписал новый контракт, но, возможно, сейчас для обеих сторон подходящее время для расставания.

Правый вингер

Фрэнк Лампард признался, что с уходом Эдена Азара команда потеряла в плане голов и креативности, поэтому в январе они попытаются хоть как-то восполнить этот пробел.

Джейдон Санчо

Трансфером мечты для Челси является вингер дортмундской Боруссии Джейдон Санчо. 19-летний англичанин не совсем доволен своим положением в немецком клубе, в который он переехал в 2017-м году, и готов вернуться на родину.

Несмотря на юный возраст, Санчо стал бы покупкой не только на перспективу, но и усилением здесь и сейчас — 11 голов и 11 результативных передач в 21 матче текущего сезона являются тому подтверждением. Тот факт, что Санчо является фанатом Челси с детства, тоже может сыграть на руку "синим", ведь если дортмундцы все же решат расстаться с Джейдоном, то можно не сомневаться в том, что за воспитанником Манчестер Сити выстроится целая очередь клубов.

Уилфрид Заа

Если Челси все же не удастся заполучить Санчо в январе, более реалистичным вариантом является лидер Кристал Пэлас Уилфрид Заа. Игрок сборной Кот-д'Ивуара уже давно просится на повышение и готов вновь испытать свои силы в топ-клубе после провала в Манчестер Юнайтед в 2013-м году. Летом Уилфрид настолько хотел покинуть "орлов", что даже подал прошение о трансфере, а в качестве возможных мест назначений назывались Арсенал и Эвертон. Тем не менее, никто так и не смог удовлетворить финансовые запросы Кристал Пэлас и в итоге Заа остался в клубе, что, впрочем, может измениться уже в январе, ведь, по сообщениям СМИ, Челси уже установил контакт с агентом игрока.

Говорить о том, что Заа может хотя бы близко заменить Азара в плане голов и ассистов, не приходится — Уилф отметился лишь тремя точными ударами и одной результативной передачей в 18 матчах Премьер-лиги текущего сезона. Тем не менее, есть и то, в чем Заа практически не уступает Азару — в прошлом сезоне лишь Эден (138) чаще обыгрывал своих оппонентов, чем Заа (113), а в этом сезоне ивуарийцу в этом плане и вовсе нет равных — 83 обыгрыша. Кроме того, у Заа не так просто отобрать мяч, поэтому соперникам приходится часто фолить против него – в текущей кампании он собрал на себе уже 61 нарушение.

Единственным препятствием к его уходу, опять же, может стать установленная Кристал Пэлас цена. По информации СМИ, "орлы" хотят выручить с продажи Заа не менее 80 миллионов фунтов.

Нападающий

Тэмми Абрахам проводит отличный сезон, забив 13 голов и отдав четыре результативные передачи в 23 матчах во всех турнирах, но Фрэнк Лампард не может полагаться лишь на 22-летнего англичанина. Другие нападающие "синих" — Миши Батшуайи и Оливье Жиру — совсем не радуют своей игрой и результативностью, поэтому зимой клуб постарается подписать достойного конкурента для Абрахама.

Тимо Вернер

В этом сезоне скауты Челси неоднократно просматривали 23-летнего игрока сборной Германии, и им было на что посмотреть: 18 голов и шесть ассистов в 17 матчах Бундеслиги, три гола и один ассист в шести матчах Лиги чемпионов, два гола в двух матчах Кубка Германии. Можно сказать, что Вернер даже слишком хорош для того, чтобы быть всего лишь конкурентом Абрахаму, и он определенно не согласится сидеть на скамейке в ожидании своего шанса. И все же, если Челси снова хочет стать грозной силой в английском и европейском футболе, покупка Вернера была бы верным шагом в этом направлении.

Мусса Дембеле

Помимо Вернера "синие" следят за форвардом Лиона Муссой Дембеле. Несмотря на все проблемы "ткачей" в текущем сезоне, 23-летний француз забил десять голов в 18 матчах Лиги 1, так что без него положение команды Руди Гарсии было бы куда хуже. Дембеле несомненно был бы куда полезнее для "синих", чем его соотечественник Жиру, который наверняка покинет клуб в январе. Кроме того, Мусса, как кажется, будет более готов бороться за свое место в составе, чем Вернер.