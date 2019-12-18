Англия

"Красные дьяволы" прошли в следующий раунд Кубка английской Лиги.

В домашнем поединке Кубка английской Лиги Манчестер Юнайтед долго не мог распечатать ворота Колчестера из Лиги 2.

На старте второго тайма им это удалось благодаря голу Маркуса Рашфорда, который после идеальной передачи Матича разобрался с двумя защитниками и пробил мимо вратаря. Пять минут спустя Рашфорд должен был забивать еще, но защитник Колчестера не позволил форвард достать мяч, срезав его в собственные ворота.

Еще через пять оборотов секундной стрелки Мартиаль установил окончательный счет.

Манчестер Юнайтед – Колчестер 3:0

Голы: Рашфорд, 51, Джексон, 56 (в свои ворота), Мартиаль, 61.

Манчестер Юнайтед: Ромеро — Янг, Магуайр, Туанзебе (Гарнер, 65), Шоу (Уильямс, 62) — Мата, Матич, Перейра — Гринвуд, Мартиаль, Рашфорд (Лингард, 62).

Колчестер: Геркен — Истмен, Джексон, Брэмелл, Проссер — Комли (Гэмбин, 73), Лэпсли, Пелл (Стивенсон, 66) — Хэрриотт (Поку, 77), Норрис, Нубл.

Предупреждения: Янг — Пелл, Геркен, Хэрриотт.

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