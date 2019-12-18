Англия

Завершился поединок Кубка английской Лиги между Оксфордом и Манчестер Сити.

Впервые за длительное время на поле в стартовом составе Манчестер Сити вышел Александр Зинченко.

Предполагалось, что футболист сыграет на родной позиции в центре полузащиты, а Анхелиньо будет играть в роли левого защитника, но на деле Пеп Гвардиола использовал украинца в защите, а его партнеру отвел место левого вингера.

Манчестер Сити забил в ворота команды из Лиги 1 три гола, позволив поразить свои лишь один раз, и вышел в следующий раунд турнира.

Оксфорд — Ман Сити 1:3

Голы: Тейлор, 46 — Канселу, 22, Стерлинг, 50, 70

Оксфорд: Арчер — Лонг, Дики, Мур, Руффелс — Баптисте (Моусиньо, 87), Горрин, Браннаган — Агие (Сайкс, 57), Тейлор (Маки, 75), Фосу-Анри

МанСити: Браво — Канселу, Харвуд-Беллис, Эрик Гарсия, Зинченко — Фоден, Родри (Гюндоган, 59), Бернарду — Марез, Стерлинг (Адриан Гарсия, 76), Анхелиньо (Жезус, 62)