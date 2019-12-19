Англия

Подопечные Роджерса в трудном противостоянии заработали путевку в 1/2 турнира.

Лестер в рамках Кубка лиги пожаловал в гости к Эвертону. "Лисы" в середине первой половины игры получили преимущество в два забитых мяча.

Тем не менее, Эвертон показал характер и сравнял счет уже в компенсированное время.

В серии пенальти более удачливыми оказались подопечные Роджерса. У "ирисок" неудачно пробили Тосун и Бейнс.

Эвертон — Лестер 2:2 (2:4 - в серии пенальти)

Голы: Дэвис, 70, Бейнс, 90+1 — Мэддисон, 26, Эванс, 29

Эвертон: Пикфорд — Коулмэн, Кин, Мина, Бейнс — Ивоби (Тосун, 78), Дэвис, Холгейт, Бернард (Мойзе Кин, 46) — Ришарлисон (Гордон, 84), Калверт-Льюин

Лестер: Шмейхель — Перейра, Морган, Эванс, Чилуэлл — Перес (Грей, 69), Прат (Чаудхери, 86), Ндиди, Мэддисон, Олбрайтон (Сеюнджю, 82) — Варди