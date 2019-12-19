Англия

Полузащитник "красных дьяволов" считает, что команда прогрессирует под руководством Оле-Гуннара Солскьяера.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Андреас Перейра прокомментировал игру своей команды под руководством Оле-Гуннара Солскьяера и признался, что высоко оценивает тренерские способности норвежского специалиста.

"Я думаю, что Манчестер Юнайтед хорошо играет на контратаках. Огромная заслуга в этом именно Солскьяера. Надеюсь, мы сможем продолжать в том же духе, а Солскьяер останется в команде еще на много лет".

"Он мне очень помог. Я думаю, что как игрок я стал намного сильнее с прошлого сезона. Особенно это касается футбольного интеллекта".

"Конечно, я играл намного больше в этом сезоне, и я чувствую, что с каждой игрой становлюсь все более уверенным и могу это демонстрировать", — приводит слова Перейры The Independent.

Матч Уотфорд — Манчестер Юнайтед состоится в воскресенье, 22 декабря, в 16:00 по киевскому времени.

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