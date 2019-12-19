Англия

Президент "шпор" высказался о решении уволить Мауриcио Почеттино.

Маурисио Почеттино был уволен с поста главного тренера Тоттенхэма в ноябре этого года, после чего его сменил Жозе Моуриньо.

Президент "шпор" Даниэл Леви рассказал о своем решении завершить сотрудничество с аргентинским специалистом.

"Вы должны понимать, что за пять с половиной лет у меня сложились особые отношения с Маурисио. Его увольнение — это не то, что я хотел. Было невероятно сложно, но я сказал ему об этом, и он понял меня", — приводит слова Леви Evening Standard.

"Этот человек уже долгое время в футболе, и он понимает, что ничего личного в моем решении не было. Я уверен, что он вернется сильнее и получит возможность управлять другим топовым клубом. Возможно, однажды он вернется в Тоттенхэм".

"Маурисио проделал фантастическую работу в нашем клубе, за что мы все ему очень благодарны. Я желаю ему всего наилучшего в будущем", — добавил Даниэл Леви.

Напомним, ранее легендарный Диего Марадона посоветовал Почеттино стать главным тренером Боки Хуниорс. Также аргентинца связывали с возможной работой в Арсенале и Эвертоне.