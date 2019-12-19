Англия

Карло Анчелотти может в ближайшем будущем возглавить Эвертон.

Исполняющий обязанности главного тренера Эвертона Данкан Фергюсон будет руководить своей командой в матче против Арсенала, который пройдет в рамках 18-го тура английской Премьер-лиги. Об этом сообщает BBC.

В ближайшем будущем экс-наставник Наполи Карло Анчелотти может возглавить "ирисок", поэтому поединок против лондонского клуба, вероятно, станет для Фергюсона последним на этом посту.

Стоит отметить, что шотландец руководил Эвертоном в двух поединках чемпионата Англии, в которых набрал четыре очка. Также Фергюсон не смог вывести свою команду полуфинал Кубка английской лиги, проиграв Лестеру в серии пенальти.

Матч Эвертон — Арсенал состоится в субботу, 21 декабря, в 14:30 по киевскому времени.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.