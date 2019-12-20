Англия

Молодой форвард может продолжить карьеру в АПЛ.

Нападающий Зальцбурга Эрлинг Холанд может стать игроком Манчестер Юнайтед в зимнее трансферное окно.

Как сообщает BBC, норвежский форвард вылетел в Манчестер, где, вероятно, встретится с представителями клуба. МЮ давно следит за выступлениями норвежца и готов предложить за него около 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Оле-Гуннар Солскьяер и Эд Вудворд летали в Зальцбург для переговоров с представителями Холанда.

Действующий контракт Холанда с Зальцбургом рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне 19-летний игрок провел 22 поединка в футболке "быков", забив 28 голов и совершив 7 ассистов.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.