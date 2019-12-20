Молодой форвард может продолжить карьеру в АПЛ.
Эрлинг Холанд, Getty Images
20 декабря 2019, 12:16
Нападающий Зальцбурга Эрлинг Холанд может стать игроком Манчестер Юнайтед в зимнее трансферное окно.
Как сообщает BBC, норвежский форвард вылетел в Манчестер, где, вероятно, встретится с представителями клуба. МЮ давно следит за выступлениями норвежца и готов предложить за него около 60 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Оле-Гуннар Солскьяер и Эд Вудворд летали в Зальцбург для переговоров с представителями Холанда.
Действующий контракт Холанда с Зальцбургом рассчитан до июня 2023 года.
В текущем сезоне 19-летний игрок провел 22 поединка в футболке "быков", забив 28 голов и совершив 7 ассистов.
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