Италия

"Россонери" пытаются соблазнить нападающего РБ Зальцбург Эрлинга Холанда высокой зарплатой.

Милан присоединился к группе элитных клубов Европы, которые выстроились в очередь за 18-летним вундеркиндом из Зальцбурга — сообщает Sportitalia.

Холанд и его агент Мино Райола уже побывали в Дортмунде, в то же время Зальцбург посетила делегация МЮ, а земляки Милана из Ювентуса уже сделали официальное предложение клубу из Австрии и самому норвежцу.

Милан надеется обойти своих конкурентов в борьбе за игрока, чья стоимость (с учетом комиссионных агента) составляет 30 миллионов евро, за счет высокой зарплаты. Тот же Ювентус предложил Эрлингу 3 миллиона в год плюс бонусы, а «дьяволы» готовы платить ему ежегодно 5,5 миллиона.

Также на Холанда претендуют РБ Лейпциг, Челси и Ницца, не считая тех, кто только присматривается к нападающему, забившему в нынешнем сезоне 28 мячей в 22-х матчах.

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