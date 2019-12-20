Англия

Главный тренер Тоттенхэма высказался о следующем матче против Челси.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо прокомментировал предстоящий матч своей команды против Челси, который пройдет в рамках 18-го тура чемпионата Англии.

Португалец дважды возглавлял "пенсионеров" в своей карьере, поэтому этот поединок станет для него особенным.

"Сейчас я думаю только о Тоттенхэме. На протяжении всей карьеры я всегда отдавался своему клубу на сто процентов. В моих мыслях нет места для бывших команд. Я отдал им всего себя, и это уже в прошлом".

"Перед игрой будет прекрасно встретиться с некоторыми людьми, которых я считаю друзьями, но во время матча у меня не будет ни секунды, чтобы думать об этом. Даже не сомневайтесь".

"В свое время я сделал все, чтобы на лицах болельщиков Челси была улыбка. Сейчас моя главная цель — это заставить улыбаться фанатов Тоттенхэма", — приводит слова Моуриньо Sky Sports.

Также португальский специалист высказался о нынешнем наставнике Челси Фрэнке Лампарде, который в качестве футболиста играл под руководством Жозе.

"Как перед игрой, так и после поединка все увидят крепкое объятие. Я думаю, что наши взаимоотношения никогда не испортятся, ведь я всегда буду благодарен этому парню за то, что он сделал для меня в качестве футболиста".

"Я люблю и всегда буду любить Лампарда, но надеюсь, что он проиграет в воскресенье", — добавил Моуриньо.

Матч Тоттенхэм — Челси состоится в воскресенье, 22 декабря, в 18:30 по киевскому времени.

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