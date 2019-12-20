Англия

Главный тренер Ливерпуля высказался о новом трансфере своей команды Такуми Минамино.

Японский нападающий Такуми Минамино сменил клубную прописку и продолжит карьеру в Ливерпуле.

Главный тренер "красных" Юрген Клопп поделился своим мнением о новичке, однако признался, что не собирается подстраивать игру своей команды под 24-летнего японца.

"Переход Минамино никак не повлияет на нашу тактику, но Таки, несомненно, является игроком, который может приносить пользу команде уже сейчас и в долгосрочной перспективе".

"Он действительно хороший футболист. Все это увидели, когда мы играли в Зальцбурге. Но все же у него есть потенциал, чтобы стать еще лучше".

"Это не соревнование, просто в определенные моменты нужно задействовать разные варианты, и дверь для Таки широко открыта, чтобы он смог адаптироваться в команде", — приводит слова Клоппа ESPN.

Отметим, что Минамино перешел в Ливерпуль из Зальцбурга за 7,25 млн евро. В данный момент японец не сможет присоединиться к новой команде из-за клубного чемпионата мира.

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