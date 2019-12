Официальный твиттер Ливерпуля подтвердил, что клуб достиг соглашения с Зальцбургом о трансфере нападающего Такуми Минамино.

Ранее руководство австрийского клуба подтвердило факт переговоров между сторонами, а СМИ сообщали, что японский футболист уже прошел медобследование.

We can confirm an agreement has been reached with @redbullsalzburg for the transfer of Takumi Minamino 🙌



リヴァプールフットボールクラブは南野拓実選手の移籍についてレッドブル・ザルツブルクと合意に達したことを発表する pic.twitter.com/2yH2N0v3Y1