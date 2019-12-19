"Красные" укрепили свои ряды японским форвардом.
Такуми Минамино, getty images
19 декабря 2019, 10:59
Официальный твиттер Ливерпуля подтвердил, что клуб достиг соглашения с Зальцбургом о трансфере нападающего Такуми Минамино.
Ранее руководство австрийского клуба подтвердило факт переговоров между сторонами, а СМИ сообщали, что японский футболист уже прошел медобследование.
Также отмечалось, что форвард присоединится к мерсисайдцам уже 1-го января, а сумма трансфера составит 7,25 миллионов евро.
В текущем сезоне 24-летний игрок провел 22 поединка в футболке "быков", забив 9 голов и совершив 11 ассистов.