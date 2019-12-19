Англия

"Красные" укрепили свои ряды японским форвардом.

Официальный твиттер Ливерпуля подтвердил, что клуб достиг соглашения с Зальцбургом о трансфере нападающего Такуми Минамино.

Ранее руководство австрийского клуба подтвердило факт переговоров между сторонами, а СМИ сообщали, что японский футболист уже прошел медобследование.

We can confirm an agreement has been reached with @redbullsalzburg for the transfer of Takumi Minamino 🙌



リヴァプールフットボールクラブは南野拓実選手の移籍についてレッドブル・ザルツブルクと合意に達したことを発表する pic.twitter.com/2yH2N0v3Y1 — Liverpool FC (@LFC) December 19, 2019

Также отмечалось, что форвард присоединится к мерсисайдцам уже 1-го января, а сумма трансфера составит 7,25 миллионов евро.

В текущем сезоне 24-летний игрок провел 22 поединка в футболке "быков", забив 9 голов и совершив 11 ассистов.