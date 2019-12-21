Англия

Лондонский клуб рассчитывает на молодого вингера.

Тоттенхэм планирует вернуть полузащитника Джека Кларка из аренды в Лидсе во время зимнего трансферного окна, сообщает Sky Sports.

Новый главный тренер "шпор" Жозе Моуриньо хочет посмотреть на молодого вингера в тренировочном процессе, а после принять решение о его дальнейшей судьбе.

Тоттенхэм приобрел Кларка прошлым летом у Лидса за 11 млн евро, но отправил обратно в аренду. В этом сезоне 19-летний игрок выпал из основы "павлинов" и провел лишь 3 поединка.

Ранее сообщалось, что защитник Тоби Альдервейрельд продлил контракт с Тоттенхэмом.

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