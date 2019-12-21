Англия

Португалец не хочет расставаться с игроками.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Муориньо призвал защитника Яна Вертонгена и полузащитника Кристиана Эриксена последовать примеру Тоби Альдервейрельда и подписать новые соглашения с клубом.

"На месте Яна и Кристиана я бы остался. Они находятся в клубе уже так давно, они жили жизнью клуба, переехали на лучший стадион в мире, обладают перспективами. На их месте я бы остался, чтобы увидеть, что произойдет с клубом дальше.

Я хочу, чтобы они подписали новые контракты, больше я не скажу ничего по этому поводу", – рассказал Моуриньо в интервью Sky Sports.

Напомним, ранее защитник Тоби Альдервейрельд продлил контракт с Тоттенхэмом до 2023 года.

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