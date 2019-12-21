Англия

Команда Юргена Клоппа одолела в финале Фламенго в дополнительное время.

В финале клубного чемпионата мира Ливерпуль сумел минимально обыграть Фламенго (1:0) и выиграть трофей.

Мерсисайдцы после своей победы вошли в историю, став второй командой из Англии, которой покорялась эта вершина.

До этого единственным английским клубом, побеждавшем в КЧМ, являлся Манчестер Юнайтед. В 2008 году "красные дьяволы" одолели в финале колумбийский ЛДУ Кито (1:0).

На Football.ua доступно видео гола и обзор матча Ливерпуль – Фламенго.