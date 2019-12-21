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Football.ua вместе с партнером проекта Carlsberg подводит итог финального матча.

В финальном матче Клубного чемпионата мира встречались победитель Лиги чемпионов Ливерпуль и триумфатор Копа Либертадорес Фламенго. Жорже Жезуш выставил абсолютно прогнозируемый состав. Юрген Клопп, в свою очередь, в центре поля доверился Алексу Окслейду-Чемберлену и Наби Кейта.

С первых минут Ливерпуль был очень активен, большими силами шел вперед и должен был открывать счет еще в дебюте встречи, когда Фирмино получил мяч в чужой штрафной площади, но умудрился пробить выше из убойной позиции. Треть первого тайма прошла под полным контролем Ливерпуля, но бразильцы постепенно отодвигали игру от своих ворот.

Фламенго атаковал довольно неплохо, но в действиях все-таки прослеживалалсь некоторая нервозность. Команда Жезуша совершала много прострельных передач, но до партнеров они не доходили. Поединок к концу тайма стал скучным. Ни одна из команд не хотела рисковать, а потому арбитр отправил команды на перерыв при "сухом" счете на табло.

Начало второй половины игры, как и первой, осталось за командой Юргена Клоппа. Ливерпуль отлично включился и терроризировал оборону соперника. Фирмино вновь имел опасный момент, но Роберто после отличного маневра в чужой штрафной угодил в штангу. Номинальные гости решили долго не тянуть с ответом, ибо уже могло бы быть поздно.

Так, Габигол пробивал из чужой штрафной площади, но Алиссон вытянулся в струну и спас команду от серьезных неприятностей. Было несколько моментов, которые заканчивались опасно и даже однажды взятием ворот, но если бригада арбитров быстрее ориентировалась с определением офсайда, то мы бы их и не увидели.

В заключительные минуты матча Ливерпуль стал несколько настойчивее. Сперва, Диего Алвесу пришлось очень потрудиться, чтобы парировать удар Хендерсона из-за пределов штрафной, а уже в компенсированное время арбитр указал на "точку" — рефери углядел фол со стороны Рафиньи против Мане.

Однако после просмотра повтора стало понятно, что фол случился до штрафной площади, а потому арбитр решение отменил и перевел игру в дополнительное время, которое началось в очень низком темпе. Специфика погоды в Дохе вынудила команды взять небольшую передышку, а затем с новыми символами идти вперед.

При таких раскладах команда Юргена Клопп смотрелась несколько свежее и добилась своего - Мане сделал отличную паузу, покатил на Фирмино, а тот убрал противника и расстрелял ворота. 1:0. У номинальных гостей был шанс, чтобы сравнять счет, но Линкольн с нескольких метров умудрился пробить выше ворот. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу Ливерпуля.

Ливерпуль — Фламенго 1:0

Гол: Фирмино, 99

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Гомес, Ван Дейк, Робертсон — Окслейд-Чемберлен (Лаллана, 75), Хендерсон, Кейта (Милнер, 100) — Салах (Шакири, 120+1), Фирмино (Ориги, 106), Мане

Фламенго: Алвес — Рафинья, Кайо, Мари, Филипе Луис — Арао (Беррио, 120), Жерсон (Линкольн, 102) — Рибейро (Диего, 82), Арраскета (Витиньо, 77), Энрике — Габигол

Предупреждения: Мане, Салах, Фирмино, Милнер — Витиньо, Диего