Ливерпуль в финале Клубного чемпионата мира оказался сильнее Фламенго.
Ливерпуль - Фламенго, Getty Images
21 декабря 2019, 22:39
В финале КЧМ встречались победитель Лиги чемпионов Ливерпуль и обладатель Копа Либертадорес Фламенго.
За 90 минут клубы не сумели выявить победителя, однако в дополнительное время сильнее оказались "красные" — 1:0.
Обзор матча:
Ливерпуль — Фламенго 1:0
Гол: Фирмино, 99
Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Гомес, Ван Дейк, Робертсон — Окслейд-Чемберлен (Лаллана, 75), Хендерсон, Кейта (Милнер, 100) — Салах (Шакири, 120+1), Фирмино (Ориги, 106), Мане
Фламенго: Алвес — Рафинья, Кайо, Мари, Филипе Луис — Арао (Беррио, 120), Жерсон (Линкольн, 102) — Рибейро (Диего, 82), Арраскета (Витиньо, 77), Энрике — Габигол
Предупреждения: Мане, Салах, Фирмино, Милнер — Витиньо, Диего.