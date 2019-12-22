Манчестер Юнайтед неожиданно уступил в выездном противостоянии Уотфорду.
Уотфорд - МЮ, getty images
22 декабря 2019, 17:55
Команда Оле-Гуннара Солскьяера в выездных матчах нынешнего сезона показывает себя не лучшим образом. В 18-м туре они приехали к худшей команде чемпионата и надеялись свою статистику подправить.
Тем не менее, грубые ошибки Давида Де Хеа и Аарона Ван-Биссаки на старте второй половины, позволили "шмелям" забить два гола.
Тем не менее, даже эта победа не позволила Уотфорду покинуть последнее место в таблице. Юнайтед же вновь оказался вне ТОП-6 таблицы.
Уотфорд – Манчестер Юнайтед 2:0
Голы: Сарр, 50, Дини, 54 (с пенальти).
Уотфорд: Фостер — Мариаппа, Фемения, Кэткарт, Кабаселе, Дукуре (Чалоба, 69), Капу (Перейра, 77), Хьюз, Сарр (Саксесс, 87), Дини, Деулофеу.
Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Уан-Биссака, Магуайр, Линделеф, Шоу - Мактомини (Мата, 72), Фред - Лингард (Погба, 64), Джеймс (Гринвуд, 58), Рашфорд — Марсьяль.
Предупреждения: Капу, Дукуре, Кэткарт - Шоу