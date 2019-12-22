Лампард: Тоттенхэм — хороший клуб, но сегодня нам удалось все

Англия

Главный тренер Челси Фрэнк Лампард — о матче против Тоттенхэма.

Челси обыграл на выезде Тоттенхэм в центральном матче 18-го тура английской Премьер-лиги.

"Для меня это многое значит – я о клубе и болельщиках. Мы получили поддержку после нескольких поражений. Это важно, ибо мы – молодая команда".

"Футболисты показали, что могут играть против ТОП-команд. Тоттенхэм – хороший клуб, но сегодня нам удалось все. Мы можем праздновать".

"Тоттенхэм – большой соперник. Это показало игрокам, на что они способны под давлением, как выживать в таких играх. Нужно быть храбрым, и они все были храбры", — приводит слова Фрэнка Лампарда BBC.

Челси оторвался от Тоттенхэма на шесть очков после своей победы в турнирной таблице.