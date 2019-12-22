Лампард: Тоттенхэм — хороший клуб, но сегодня нам удалось все

Главный тренер Челси Фрэнк Лампард — о матче против Тоттенхэма.
Фрэнк Лампард, Getty Images
22 декабря 2019, 22:28
Челси обыграл на выезде Тоттенхэм в центральном матче 18-го тура английской Премьер-лиги.
"Для меня это многое значит – я о клубе и болельщиках. Мы получили поддержку после нескольких поражений. Это важно, ибо мы – молодая команда".
"Футболисты показали, что могут играть против ТОП-команд. Тоттенхэм – хороший клуб, но сегодня нам удалось все. Мы можем праздновать".
"Тоттенхэм – большой соперник. Это показало игрокам, на что они способны под давлением, как выживать в таких играх. Нужно быть храбрым, и они все были храбры", — приводит слова Фрэнка Лампарда BBC.
Челси оторвался от Тоттенхэма на шесть очков после своей победы в турнирной таблице.
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