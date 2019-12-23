Англия

Football.ua подводит итоги 18-го тура английской Премьер-лиги.

Эвертон и Арсенал победителя не выявили, Астон Вилла проиграла прямому конкуренту за выживание, Шеффилд Юнайтед делает заявку на еврокубки, Манчестер Сити приблизился к Лестеру, Уотфорд сделал подножку МЮ, а Челси на выезде справился с Тоттенхэмом и другие матчи тура.

18-й тур:

Изменение игровой схемы стало сюрпризом для Моуриньо

Учитель против ученика. Лондонское дерби. Две важные фигуры в истории Челси. Хорошая афиша, не правда ли? Наверняка Жозе Моуриньо хотел "уделать" своего бывшего подопечного, тем самым "шпоры" сравнялись бы с "синими" по количеству набранных очков в Премьер-лиге. Но Лампард оказался не так прост!

Будем откровенны, четыре поражения в последних пяти матчах у Челси – Тоттенхэм был фаворитом встречи. Не забываем про фактор домашнего поля. 41-летний специалист явно удивил 56-летнего португальца, выставив на игру схему с тремя (кто-то скажет с пятью) защитниками. И эта ставка сработала: "шпоры" попросту оказались не готовы к этому, центр защиты в лице Рюдигера, Томори и Зума выглядел надежно, а на фланге здорово смотрелся Маркос Алонсо, который долгое время не попадал даже на скамейку для запасных.

Испанец в очередной раз доказал, что "его" – это схема с тремя защитниками. В таких случаях за его спиной есть страховка, пока Маркос выполняет атакующие функции. К слову, 28-летний футболист заработал пенальти и неплохо пробил по воротам Гаццаниги, который отбил мяч на ногу Абрахаму – однако англичанин был в офсайде.

Стоит отметить и Антонио Рюдигера: с возвращением на поле немецкого центрбека стало спокойнее наблюдать за игрой "синих" в обороне. Несмотря на разницу в один год, Рюдигер выглядит более опытным футболистом, чем Зума, а также ему есть чему помочь Томори.

Окончательно поставил точку в надеждах Тоттенхэма отыграться Сон Хын Мин. Зачем-то 27-летний футболист умышленно ударил Рюдигера ногой в область ребра, за что получил заслуженную красную карточку. Можно сколько угодно говорить о силе удара, это не так важно, как намерения корейца причинить вред сопернику. И сколько бы не иронизировал Моуриньо касательно "мучений на поле" Рюдигера, ему нужно обратить внимание на своего подопечного. Сон Хын Мин получил уже второе удаление в сезоне в АПЛ, а первое – нанеся серьезную травму Андре Гомешу. Может быть, Сон Хын Мин не так безобиден, как отзываются о нем футболисты и "слезы" после игр – игра на публику.

0:2 – Тоттенхэм проиграл, а Жозе Моуриньо вновь не сумел огорчить бывшую команду, как и Манчестер Юнайтед в 15-м туре. Португалец должен сделать выводы и в следующий раз быть готовым к тактическим изменениям у оппонентов.

"Это то, что мы не можем понять"

И мы тоже, Гарри, и мы тоже…

После матча с Уотфордом Гарри Магуайр дал комментарий Sky Sports и признался, что не понимает, почему Манчестер Юнайтед столь успешно выступает против грандов, но столь ужасно против середняков и аутсайдеров.

До поединка против Манчестер Юнайтед в активе Уотфорда была лишь одна победа. "Шершни" – двадцатая команда Премьер-лиги, которой до этого проиграл лишь Норвич.

"Мы не можем понять, почему так получается. Команда хорошо работает на тренировках, и это все, что мы можем сделать – готовиться к играм столь же усердно, как к выездному матчу с Манчестер Сити".

Как только у МЮ появляется шанс максимально приблизится к зоне ТОП-4, клуб словно сам себя наказывает и отказывается от такой возможности.

Возможно, забей в первом тайме Лингард, и игра сложилась бы по-другому, однако результат на табло. И подвел свою команду Давид Де Хеа, не сумевший зафиксировать мяч в своих руках после легчайшего удара Сарра.

Эвертон и Арсенал ничем не удивили

Матч между Эвертоном и Арсеналом был интересен тем, что за ним с трибун наблюдали Карло Анчелотти и Микель Артета – наставники, которые сменят Данкана Фергюсона и Фредди Юнгберга.

Кто-то мог понадеяться, что, учитывая грядущие рокировки, игроки будут делать все, что впечатлить Анчелотти и Артету, но в поединке особо ничего не произошло. Команды имели несколько моментов, не реализовали их, и встреча завершилась "сухими" нулями на табло.

И Анчелотти, и Артете предстоит много работы, но если у итальянца огромный опыт за плечами, то испанец только начинает свой путь и не имеет тренерского опыта в одиночку.

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Команды на двоих нанесли два удара в створ ворот – как "яркое" описание того, какой интересной была игра.

Больше всего обидно за Данкана Фергюсона. Под его руководством "ириски" провели четыре матча и ни разу не проиграли (в основное время в Кубке английской лиги против Лестера была ничья). И это при том, что соперниками были Челси, Манчестер Юнайтед, Лестер и Арсенал. Шотландец заслужил на свой шанс, но руководство ливерпульской команды решило иначе.

Манчестер Сити приблизился к Лестеру

Манчестер Сити попросту "уделал" Лестер. Подопечные Пепа Гвардиолы не лучшим образом начали поединок, но быстро отыгрались и вышли вперед. "Лисы" не были похожи на себя привычных, но здесь есть свое объяснение.

"Горожане" тоже любят контролировать мяч и фактор своего поля побуждал их делать это лучше, чем коллектив Брендана Роджерса. Возможно, у "лис" начался спад: ничья с Норвичем, проход в Кубке лиги по пенальти (Лестер выигрывал в два мяча и упустил преимущество) и вот сейчас поражение от Манчестер Сити.

Брендану Роджерсу есть, о чем подумать, но ничего критичного не произошло: Лестер продолжает быть вторым, а запас от пятой строчки более чем солидный.

"Когда мы проигрываем – это катастрофа, когда побеждаем – еще есть шансы догнать Ливерпуль", — сказал Пеп Гвардиола после матча. Скорее всего, испанец и сам не верит в свои слова, однако мотивировать своих подопечных нужно, верно?

Одной строкой:

Шеффилд Юнайтед метит в еврокубки? Три победы подряд, четыре очка до зоны ТОП-4. "Клинки" не были активным игроком на трансферном рынке летом 2019 года, но это не мешает им демонстрировать впечатляющие результаты. Крис Уайлдер проделывает феноменальную работу!

Астон Вилла допустила грубейшую ошибку. Проиграть прямому конкуренту в борьбе за выживание, еще и на своем поле... Дин Смит должен найти рычаги, чтобы исправить положение, иначе "сценарий Фулхэма" очень реален. Напомним, что "дачники" в прошлом сезоне (как Астон Вилла в нынешнем) потратили более 100 миллионов евро на трансферы, но по итогу оказались в Чемпионшипе.

Ньюкасл продолжает удивлять. Как уже говорилось ранее: уход Рондона, Переса, Бенитеса, но "сороки" держатся на плаву. Владельцу клуба Майклу Эшли может быть не так сильно интересен футбол, но его команда не может не радовать результатами. Еще 15 очков, и Ньюкасл чуть ли не официально гарантирует сохранение прописки в АПЛ.

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19-й тур:

Александр Савельев, Football.ua