Англия

Полузащитник Челси Виллиан — о матче против Тоттенхэма (2:0)

Тоттенхэм на своем поле уступил Челси в рамках 18-го тура английской Премьер-лиги.

"Я очень рад забить два гола, но командный успех всегда превыше всего и сегодня мы проделали блестящую работу. Я очень доволен".

"Мы знаем, как трудно играть против Тоттенхэма, но мы проявили хороший менталитет, сыграли в этом плане идеально. Сейчас нам нужно продолжать в том же духе, поскольку нельзя все время чередовать взлеты с падениями", — приводит слова Виллиана Sky Sports.

В текущем сезоне Виллиан провел 17 матчей в АПЛ: на его счету четыре гола и три результативные передачи.

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