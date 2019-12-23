Англия

Итальянец рассказал о ситуации с форвардом.

Новый главный тренер Эвертона Карло Анчелотти прокомментировал слухи о возможном трансфере нападающего Златана Ибрагимовича.

Шведский форвард находится в поисках нового клуба и изъявил желание поработать с Анчелотти в Эвертоне.

"Я работал со многими невероятными игроками. Ибрагимович является моим хорошим другом. Не знаю, какое решение он хочет принять, мне стоит позвонить ему. Если он хочет получать радость от игры в Эвертоне, то может приходить", – приводит слова Анчелотти Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Эвертон официально представил Анчелотти на посту главного тренера.

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