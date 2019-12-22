Италия

Менеджер отреагировал на слухи о шведском футболисте.

Главный тренер Милана Стефано Пьоли высказал свое мнение о том, что клуб вскоре может подписать контракт с нападающим Златаном Ибрагимовичем.

"Это вопросы к владельцам клуба. Люди говорят об Ибрагимовиче уже больше месяца. Я уже повторял, что он чемпион и принесет чемпионскую решимость и характер, он поможет нам повысить интенсивность и сосредоточенность даже во время тренировок".

Также специалист прокомментировал разгромное поражение его команды в игре против Аталанты (0:5).

"Мы допустили худшие ошибки из тех, что могли допустить. Очевидно, что это не может быть настоящим Миланом, потому что мы недавно показали сильные результаты в других матчах"

"Мы должны взять на себя часть вины, потому что мы допустили ошибки и должны работать. Это были не мы на поле", — сказал Пьоли DANZ.

Также вашему вниманию видеообзор поединка Алатанта — Милан.