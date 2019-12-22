Менеджер отреагировал на слухи о шведском футболисте.
Стефано Пьоли, getty images
22 декабря 2019, 19:24
Главный тренер Милана Стефано Пьоли высказал свое мнение о том, что клуб вскоре может подписать контракт с нападающим Златаном Ибрагимовичем.
"Это вопросы к владельцам клуба. Люди говорят об Ибрагимовиче уже больше месяца. Я уже повторял, что он чемпион и принесет чемпионскую решимость и характер, он поможет нам повысить интенсивность и сосредоточенность даже во время тренировок".
Также специалист прокомментировал разгромное поражение его команды в игре против Аталанты (0:5).
"Мы допустили худшие ошибки из тех, что могли допустить. Очевидно, что это не может быть настоящим Миланом, потому что мы недавно показали сильные результаты в других матчах"
"Мы должны взять на себя часть вины, потому что мы допустили ошибки и должны работать. Это были не мы на поле", — сказал Пьоли DANZ.
Также вашему вниманию видеообзор поединка Алатанта — Милан.