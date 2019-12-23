Англия

Главный тренер Лестера высказался о борьбе с Ливерпулем и Манчестер Сити за высшие места в АПЛ.

Лестер в текущем сезоне выступает выше всех ожиданий. "Лисы" занимают вторую позицию в турнирной таблице чемпионата Англии, а также прошли в полуфинал Кубка английской лиги.

Главный тренер Лестера Брендан Роджерс признался, что его команде еще необходимо работать, чтобы достичь уровня Ливерпуля и Манчестер Сити.

"Такие команды, как Ливерпуль и Манчестер Сити, являются отличным ориентиром для нас и многих команд. Мы должны постоянно работать и бороться, чтобы приблизиться к их уровню".

"Чтобы у нас был шанс победить их, мы должны быть на самом лучшем уровне, но нет никаких сомнений, что мои игроки прекрасно выступают в текущем сезоне".

"Мы вторые в АПЛ, и мы находимся в полуфинале Кубка английской лиги, поэтому мы стараемся всегда быть в лучших кондициях и пытаться достичь высокой производительности. Это показывает то, как мы играем и работаем", — приводит слова Брендана Роджерса Sky Sports.

Напомним, в последнем туре чемпионата Англии Манчестер Сити обыграл Лестер, сократил отставание в турнирной таблице до одного очка.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Манчестер Сити — Лестер.

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