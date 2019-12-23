Англия

Нападающий Тоттенхэма крайне грубо сыграл против Антонио Рюдигера.

Сон Хын Мин пропустит три ближайших матча Тоттенхэма из-за дисквалификации, сообщил официальный сайт "шпор". Клуб намерен оспорить это решение.

Причиной наказания стала красная карточка корейца в матче против Челси (0:2). На 62-й минуте игры Сон упал в борьбе с Антонио Рюдигером и после этого ударил его ногой в бок. Арбитр Энтони Тейлор удалил форварда после просмотра видеоповтора.

Сон Хын Мин пропустит встречи с Брайтоном, Норвичем и Саутгемптоном. В нынешнем сезоне кореец забил пять голов и сделал восемь ассистов в 16 матчах Премьер-лиги.