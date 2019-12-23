Англия

Тренерский штаб "шпор" снова может рассчитывать на аргентинского хавбека.

Полузащитник Тоттенхэма Эрик Ламела вернулся к занятиям в общей группе, сообщил официальный сайт клуба.

До этого Эрик отсутствовал из-за проблем с подколенным сухожилием. В последний раз он играл еще 22 октября против Црвены Звезды в Лиге чемпионов (5:0).

Левый защитник Бен Дэвис и вратарь Уго Льорис продолжают процесс восстановления после травм лодыжки и локтя соответственно.

Также не поможет "шпорам" нападающий Сон Хын Мин. Кореец дисквалифицирован на три матча за красную карточку в игре с Челси (0:2).

Ближайшую встречу Тоттенхэм проведет против Брайтона 26 декабря в рамках 19-го тура Премьер-лиги. На данный момент команда Жозе Моуриньо занимает седьмое место в турнирной таблице, отставая от зоны Лиги чемпионов на шесть очков.