Англия

Легендарный защитник "горожан" высказался о будущем испанского специалист в Манчестер Сити.

Бывший защитник Манчестер Сити, ныне возглавляющий Андерлехт, Венсан Компани прокомментировал слухи о возможном уходе Хосепа Гвардиолы с поста главного тренера "горожан".

"Если бы я сейчас занимал решающую позицию в Сити, я бы сделал все, чтобы удержать Хосепа Гвардиолу как можно дольше. Он действительно лучший. Разговоры об его уходе из Ман Сити — нелепые спекуляции", — приводит слова Компани Goal.com.

Ранее сообщалось, что у Гвардиолы в контракте прописана возможность покинуть Ман Сити за год до окончания контракта, который до лета 2021 года.

Манчестер Сити занимает третью позицию в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 38 очков после 18 туров.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.