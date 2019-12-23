Англия

Однако вингер "синих" утверждает, что команде нужно выступать более стабильно.

В 18-м туре Премьер-лиги Челси обыграл конкурента за место в топ-4 Тоттенхэм (2:0). Автор дубля в этой встрече Виллиан надеется, что "синие" смогут воспользоваться этим, чтобы в будущем выступать более стабильно.

"Это была одна из лучших наших игр в нынешнем сезоне, теперь нужно продолжать в том же духе", — заявил бразилец официальному сайту клуба.

"Челси не может и дальше переживать взлеты и падения. Нам нужно воспользоваться моментом и продолжать работать. Впереди у нас много матчей, и если мы хотим оставаться близко к вершине, нужно выиграть большинство из них".

Следующий матч Челси сыграет против Саутгемптона 26 декабря. На данный момент "синие" идут на четвертом месте в АПЛ, опережая Шеффилд Юнайтед на четыре очка.