Англия

Главный тренер "шпор" Жозе Моуриньо надеется, что кореец "не будет наказан пять раз".

Тоттенхэм подал апелляцию на дисквалификацию нападающего Сон Хын Мина за удаление в игре с Челси (0:2). Корейца наказали трехматчевым баном.

Энтони Тейлор после просмотра видеоповтора принял решение удалить Сона – тот упал в борьбе с Антонио Рюдигером и затем, по мнению рефери, намеренно ударил немца ногой в бок.

"Я надеюсь, Сон не будет наказан пять раз", — цитирует Жозе Моуриньо ВВС.

"Первый раз – это фол Рюдигера на нем. Второй – удаление. Третий – пропуск игры с Брайтоном. Четвертый – не играть с Норвичем, и пятый – дисквалификация на матч с Саутгемптоном".

Это уже второе удаление Сона в текущем сезоне в АПЛ. 3-го ноября он получил красную карточку за фол на хавбеке Эвертона Андре Гомеше, из-за которого португалец столкнулся с Сержом Орье и сломал лодыжку. Впоследствии та красная карточка была отменена Футбольной ассоциацией.