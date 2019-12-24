Англия

Итальянец высказал свое видение игры команды.

Главный тренер Эвертона Карло Анчелотти рассказал о том, какой стиль футбола он хочет привить своим футболистам в ближайшем будущем.

"Я хочу привить привлекательный футбол здесь, демонстрируя хороший дух, как команда делала это в своих последних четырех играх, и играть в качественный, привлекательный, наступательный и агрессивный футбол. Агрессивный — значит оказывать давление на оппонента"..

"Мне понравился футбол, в который они играли при Фергюсоне, и я думаю, что Дункан хорошо поработал за то короткое время, что он был здесь. Он проделал фантастическую работу, на мой взгляд. У них была хорошая оборонительная организация".

"Я должен поговорить с ним, конечно, но он будет работать со мной, и мы можем говорить об этом каждый день", — приводит слова Анчелотти Goal.

Ранее итальянский специалист высказал свое мнение о потенциальном контракте со Златаном Ибрагимовичем.