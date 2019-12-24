Унаи Нуньес имеет шанс вскоре переехать в Англию.
Унаи Нуньес, getty images
24 декабря 2019, 19:54
Как утверждает AS, руководство Вест Хэма в зимнее трансферное окно хочет пригласить в команду защитника Атлетика Унаи Нуньеса.
По данным источника, лондонцы планируют активировать клаусулу 22-летнего футболиста в размере 30 миллионов евро, чтобы не вести переговоры с клубом из Бильбао.
За первую половину сезона в чемпионате Испании Нуньес провел на поле всего шесть поединков, не отличившись результативными действиями.
Ранее сообщалось, что Вест Хэм в январе может расстаться с крайний полузащитником команды Андреем Ярмоленко.