Англия

Унаи Нуньес имеет шанс вскоре переехать в Англию.

Как утверждает AS, руководство Вест Хэма в зимнее трансферное окно хочет пригласить в команду защитника Атлетика Унаи Нуньеса.

По данным источника, лондонцы планируют активировать клаусулу 22-летнего футболиста в размере 30 миллионов евро, чтобы не вести переговоры с клубом из Бильбао.

За первую половину сезона в чемпионате Испании Нуньес провел на поле всего шесть поединков, не отличившись результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Вест Хэм в январе может расстаться с крайний полузащитником команды Андреем Ярмоленко.