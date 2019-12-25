Англия

Аргентинский защитник пользуется спросом в других чемпионатах.

Маркос Рохо может продолжить карьеру в Испании или Италии, сообщает Football Espana.

Источник утверждает, что аргентинский защитник может покинуть Манчестер Юнайтед уже в это зимнее трансферное окно.

Маркос Рохо в этом сезоне провел девять поединков в футболке Манчестер Юнайтед, а его контракт с клубом действителен до конца следующего сезона.

Отметим, что 29-летний защитник этим летом мог перебраться в Эвертон, но трансфер не состоялся по инициативе манкунианцев.