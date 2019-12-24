Англия

Английский клуб не рассчитывает на игроков.

Манчестер Юнайтед готов отпустить полузащитника Неманью Матича и защитника Маркоса Рохо, сообщает издание The Times.

Футболисты не входят в планы тренерского штаба "красных дьяволов", и руководство клуба готово рассмотреть предложения по ним.

Ранее сообщалось, что переговоры по трансферу Матича намерен начать Атлетико. В подписании 31-летнего игрока также был заинтересован Милан.

В текущем сезоне Матич провел 7 поединков в футболке Юнайтед, отличившись одним ассистом. В активе Рохо же имеется 9 матчей.

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