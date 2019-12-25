Англия

Менеджер "клинков" — о ситуации внутри команды.

Главный тренер Шеффилда Крис Уайлдер высказал свое мнением о трансферной деятельности клуба, заявив, что команде важно сохранить своих игроков.

"Трансферы — это неотъемлемая часть. Мы бы волновались, если бы наших игроков не связывали с другими клубами".

"Я хочу продвинуть клуб вперед. Мы сделаем следующий шаг, и я уверен, что у нас все получится. Я понимаю, что предложение от 75 процентов клубов АПЛ было бы лучше нашего, но я надеюсь, футболисты глубоко оценивают нашу ситуацию. Мы хотим сохранить наших лучших игроков, строить команду и двигаться вперед", — сказал Уайлдер Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Шеффилд может вскоре пополнить ряды полузащитником Джеком Родвеллом.