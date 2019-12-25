Англия

Экс-капитан Манчестер Юнайтед Эрик Кантона поделился впечатлениями от игры своей бывшей команды.

Эрик Кантона верит в то, что кризис в Манчестер Юнайтед скоро закончится, но сейчас игра «красных дьяволов» причиняет ему боль.

"Манчестер Юнайтед занимает особое место в моем сердце, – цитирует экс-капитана МЮ Marca. – Но наблюдать за тем, как он сейчас играет, больно. Это напоминает старика, который пытается заняться любовью — очень старается, но в итоге всех ждет разочарование. Но это временное явление. Манчестер Юнайтед — величайший клуб в мире, и скоро все увидят его возвращение!"

В АПЛ МЮ занимает после 18-ти туров 8-е место, отставая от лидера на 24 очка и от зоны Лиги чемпионов на 7 пунктов. В Лиге Европы манкунианцы вышли в 1/16 финала, где встретятся с Брюгге.

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