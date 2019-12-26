Англия

Тренер Арсенала Микель Артета прокомментировал будущее в команде полузащитника Гранита Джаки.

Новый тренер Арсенала Микель Артета выразил полную поддержку полузащитнику "канониров" Граниту Джаке.

"Перед тем, как я уходил из Арсенала в Манчестер Сити, мы подыскивали игрока в полузащиту, и Джака был моим фаворитом, – цитирует Артету The Guardian. – И я был счастлив, когда Арсенал подписал его, поскольку это потрясающий футболист. Он не боится трудностей, не боится принимать решения, и это все помимо его отличных футбольных навыков. Таких игроков упускать нельзя, и я очень рассчитываю на него".

Джака ранее вступил в открытый конфликт с болельщиками, недовольными игрой команды, и лишился капитанской повязки. Артета сообщил, что до конца года капитаном Арсенала останется Пьер-Эмерик Обамеянг, а в новом году этот вопрос будет вынесен на обсуждение.

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