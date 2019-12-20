Германия

Швейцарец может вскоре вернуться в чемпионат Германии.

Как утверждает Bild, руководство Герты сделало официальное предложение Арсеналу относительно покупки полузащитника команды Гранита Джаки.

По данным источника, берлинцы предложили "канонирам" 45 миллионов евро за швейцарского футболиста. Напомним, у Джаки есть опыт выступлений в Бундеслиге — он провел более 100 поединков за Боруссию М.

Также известно, что у швейцарского футболиста есть проблемы в стане лондонцев, и руководство клуба может решиться отпустить его уже в зимнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что Арсенал в ближайшее время также может покинуть нападающий Пьер-Эммерик Обамеянг.