Швейцарец может вскоре вернуться в чемпионат Германии.
Гранит Джака, getty images
20 декабря 2019, 14:58
Как утверждает Bild, руководство Герты сделало официальное предложение Арсеналу относительно покупки полузащитника команды Гранита Джаки.
По данным источника, берлинцы предложили "канонирам" 45 миллионов евро за швейцарского футболиста. Напомним, у Джаки есть опыт выступлений в Бундеслиге — он провел более 100 поединков за Боруссию М.
Также известно, что у швейцарского футболиста есть проблемы в стане лондонцев, и руководство клуба может решиться отпустить его уже в зимнее трансферное окно.
Ранее сообщалось, что Арсенал в ближайшее время также может покинуть нападающий Пьер-Эммерик Обамеянг.