Вашему вниманию результаты матчей 19-го тура английской Премьер-лиги.
Эвертон - Бернли, Getty Images
26 декабря 2019, 19:20
В одном из матчей 19-го тура АПЛ встретились две команды из зоны вылета — Астон Вила и Норвич.
"Львы" смогли минимально обыграть гостей, увеличив свои шансы на выход в более безопасную зону в турнирной таблице.
Астон Вила — Норвич 1:0
Гол: Хурихэйн, 64
Астон Вилла: Хитон — Аль-Мухаммади, Хаус, Нгойо, Таргетт — Луис, Накамба (Хурихэйн, 56), Грилиш — Трезеге (Хота, 84), Уэсли, Эль-Гази (Лэнсбери, 90+)
Норвич: Крул — Ааронс, Циммеранн, Хэнли, Бирам — Тетти (Штиперманн, 76), Трибулл (Вранчич, 75) — Буэндиа (Эрнандес, 76), Маклин, Кэнтвелл (Србени, 86) — Пукки.
Предупреждения: Уэсли, Луис — Тетти, Пукки, Трибулл, Уэсли, Луис
Шеффилд Юнайтед не сумел воспользоваться осечкой Челси и приблизиться к топ-4 на расстояние одного очка. Вместо этого "клинки" расписали ничью с идущим на вылет Уотфордом.
Счет в матче открыли как раз "шершни" усилиями Деулофеу, но вскоре Норвуд с пенальти восстановил равновесие.
Уже в воскресенье сенсационный Шеффилд Юнайтед ожидает настоящая проверка на прочность – Манчестер Сити.
Шеффилд Юнайтед — Уотфорд 1:1
Голы: Норвуд, 36 (с пенальти) – Деулофеу, 27.
Шеффилд Юнайтед: Хендерсон — Бэшем, Эган, О`Коннелл — Болдок, Люндстрем, Норвуд, Флек, Стивенс — Макберни (Муссе, 63), Макголдрик.
Уотфорд: Фостер — Мариаппа, Кабаселе, Кэткарт, Фемения — Капу, Хьюз – Сарр (Перейра, 46), Чалоба (Доусон, 89), Деулофеу — Дини (Грей, 80).
Предупреждения: Кэткарт, Деулофеу, Чалоба.
Эвертон на своем поле принимал Бернли и смог добыть минимальную победу со счетом 1:0.
Таким образом Карло Анчелотти дебютировал на посту главного тренера "ирисок" с положительного результата.
Эвертон — Бернли 1:0
Гол: Кэлверт-Льюин, 80
Эвертон: Пикфорд — Коулмэн, Холгейт, Мина, Динь — Сидибе (Уолкотт, 90), Сигурдссон, Делф, Бернард (Кин, 77) — Ришарлисон (Дэвис, 86), Кэлверт-Льюин.
Бернли: Поуп — Бардсли, Ми, Тарковски, Тэйлор — Брэйди (Гудмундссон, 68), Корк (Лонг, 88), Вествуд, Макнил Вуд — (Барнс, 74), Родригес.