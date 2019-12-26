Англия

Вашему вниманию результаты матчей 19-го тура английской Премьер-лиги.

В одном из матчей 19-го тура АПЛ встретились две команды из зоны вылета — Астон Вила и Норвич.

"Львы" смогли минимально обыграть гостей, увеличив свои шансы на выход в более безопасную зону в турнирной таблице.

Астон Вила — Норвич 1:0

Гол: Хурихэйн, 64

Астон Вилла: Хитон — Аль-Мухаммади, Хаус, Нгойо, Таргетт — Луис, Накамба (Хурихэйн, 56), Грилиш — Трезеге (Хота, 84), Уэсли, Эль-Гази (Лэнсбери, 90+)

Норвич: Крул — Ааронс, Циммеранн, Хэнли, Бирам — Тетти (Штиперманн, 76), Трибулл (Вранчич, 75) — Буэндиа (Эрнандес, 76), Маклин, Кэнтвелл (Србени, 86) — Пукки.

Предупреждения: Уэсли, Луис — Тетти, Пукки, Трибулл, Уэсли, Луис

Шеффилд Юнайтед не сумел воспользоваться осечкой Челси и приблизиться к топ-4 на расстояние одного очка. Вместо этого "клинки" расписали ничью с идущим на вылет Уотфордом.

Счет в матче открыли как раз "шершни" усилиями Деулофеу, но вскоре Норвуд с пенальти восстановил равновесие.

Уже в воскресенье сенсационный Шеффилд Юнайтед ожидает настоящая проверка на прочность – Манчестер Сити.

Шеффилд Юнайтед — Уотфорд 1:1

Голы: Норвуд, 36 (с пенальти) – Деулофеу, 27.

Шеффилд Юнайтед: Хендерсон — Бэшем, Эган, О`Коннелл — Болдок, Люндстрем, Норвуд, Флек, Стивенс — Макберни (Муссе, 63), Макголдрик.

Уотфорд: Фостер — Мариаппа, Кабаселе, Кэткарт, Фемения — Капу, Хьюз – Сарр (Перейра, 46), Чалоба (Доусон, 89), Деулофеу — Дини (Грей, 80).

Предупреждения: Кэткарт, Деулофеу, Чалоба.

Эвертон на своем поле принимал Бернли и смог добыть минимальную победу со счетом 1:0.

Таким образом Карло Анчелотти дебютировал на посту главного тренера "ирисок" с положительного результата.

Эвертон — Бернли 1:0

Гол: Кэлверт-Льюин, 80

Эвертон: Пикфорд — Коулмэн, Холгейт, Мина, Динь — Сидибе (Уолкотт, 90), Сигурдссон, Делф, Бернард (Кин, 77) — Ришарлисон (Дэвис, 86), Кэлверт-Льюин.

Бернли: Поуп — Бардсли, Ми, Тарковски, Тэйлор — Брэйди (Гудмундссон, 68), Корк (Лонг, 88), Вествуд, Макнил Вуд — (Барнс, 74), Родригес.