Англия

Главный тренер "ирисок" высказался о победе над Бернли.

В матче 19-го тура английской Премьер-лиги Эвертон добыл минимальную победу над Бернли со счетом 1:0.

Для Карло Анчелотти этот матч стал первым на посту главного тренера "ирисок", поэтому итальянский специалист не скрывал своих эмоций после добытого положительного результата.

"Это был действительно особенный момент, когда фанаты поприветствовали меня. После этого я увидел хорошее выступление и хороший результат".

"Сегодня был прекрасный день. Я счастлив, потому что нам нужны очки, чтобы подняться в турнирной таблице. Это была сложная игра, ведь Бернли был силен, но мы заслужили этот результат".

"Мы пытались играть в три защитника, чтобы задействовать больше игроков на флангах, и некоторые ситуации были хорошими для нас, над другими же следует поработать".

"Я не хотел сразу менять многое в игре команды, ведь я увидел много положительных вещей. Эвертон — это семья, у нас есть фантастические возможности", — приводит слова Анчелотти BBC.

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