Англия

Football.ua вместе с партнером проекта Carlsberg подводит итог матча между Ливерпулем и Лестером.

В центральном матче тура, круга, а может и всего чемпионата Лестер принимал на своем поле Ливерпуль и собирался хоть как-то запачкать красную дорожку мерсисайдцев к чемпионскому титулу. Команда Клоппа подходила к поединку после изнурительного вояжа в Доху, где Ливерпуль стал клубным чемпионом мира.

Буквально на первых минутах гости могли открыть счет. Сперва Шмайхель справился с дальним ударом Трента Александер-Арнольда, а затем Садио Мане не смог с нескольких метров переправить мяч в ворота. "Лисы" же ничем примечательным не ответили, а вот команда Клоппа продолжала нагнетать обстановку у чужих ворот.

Тем не менее, вскоре Лестер смог провести несколько атак, однако они привели к опасному моменту для Ливерпуля, когда Салах уже обыграл Шмайхеля, но не смог попасть в пустые ворота с острого угла. Счет был открыт на исходе получаса игры - Роберто Фирмино откликнулся на передачу на дальней штанге и вколотил мяч в ближний угол ворот головой. 0:1.

Уже в следующей атаке Садио Мане пробивал в упор, но Шмайхель показал отменную реакцию и команду спас. Отдыхать команды ушли при минимальном преимуществе "красных" в счете. Начало второго тайма команды провели без особых происшествий. Соперники не хотели форсировать развитие событий и действовали аккуратно.

Казалось, что Лестер сможет навязать борьбу за очки, но в одном из моментов Сеюндже сыграл рукой в своей штрафной площади, а Джеймс Милнер, который только появился на замену, "приговор" реализовал. Ливерпуль вовсе не собирался останавливаться. Александер-Арнольд отличной передачей нашел Фирмино, а тот после умной паузы отправил мяч точно в угол ворот. 0:3.

Исход встречи уже был решен. Ливерпуль отошел назад и собирался просто довести поединок до логического завершения, но у Александер-Арнольда было иное мнение на этот счет — Трент пушечным ударом из-за пределов штрафной поразил дальний угол ворот. После этого команды играли в не самом высоком темпе, а финальный свисток арбитра зафиксировал разгромную победу "красных", которая еще сильнее приблизила их к чемпионству.

Лестер — Ливерпуль 0:4

Голы: Фирмино, 31, 75, Милнер, 71 (с пенальти), Александер-Арнольд, 78

Лестер: Шмайхель – Перейра, Эванс, Сеюнджю, Чилвелл – Барнс (Олбрайтон, 58), Прат (Перес, 72), Тилеманс, Ндиди, Мэддисон (Чаудхери, 76) – Варди

Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон – Вейналдум, Хендерсон (Лаллана, 82), Кейта (Милнер, 70) – Салах (Ориги, 70), Фирмино, Мане

Предупреждения: Мэддисон — Гомес