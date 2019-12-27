Лестер — Ливерпуль 0:4 Видео голов и обзор матча

Англия

Представляем видеообзор поединка чемпионата Англии.

В рамках 19-го тура чемпионата Англии Ливерпуль гостил у Лестера и отгрузил хозяевам сразу четыре безответных мяча.

Героем матча можно назвать правого защитника Трента Александера-Арнольда, который отметился двумя ассистами на Роберто Фирмино и забил сам.