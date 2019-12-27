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    27 декабря 2019, 07:55

    Лестер — Ливерпуль 0:4 Видео голов и обзор матча

    Представляем видеообзор поединка чемпионата Англии.

    Лестер - Ливерпуль, getty images
    Лестер - Ливерпуль, getty images 27 декабря 2019, 07:55

    В рамках 19-го тура чемпионата Англии Ливерпуль гостил у Лестера и отгрузил хозяевам сразу четыре безответных мяча.

    Героем матча можно назвать правого защитника Трента Александера-Арнольда, который отметился двумя ассистами на Роберто Фирмино и забил сам.

    Лестер — Ливерпуль 0:4
    Голы: Фирмино, 31, 75, Милнер, 71 (с пенальти), Александер-Арнольд, 78

    Лестер: Шмайхель – Перейра, Эванс, Сеюнджю, Чилвелл – Барнс (Олбрайтон, 58), Прат (Перес, 72), Тилеманс, Ндиди, Мэддисон (Чаудхери, 76) – Варди

    Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон – Вейналдум, Хендерсон (Лаллана, 82), Кейта (Милнер, 70) – Салах (Ориги, 70), Фирмино, Мане

    ПредупрежденияМэддисон — Гомес

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