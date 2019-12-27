Лестер — Ливерпуль 0:4 Видео голов и обзор матча

В рамках 19-го тура чемпионата Англии Ливерпуль гостил у Лестера и отгрузил хозяевам сразу четыре безответных мяча.
Героем матча можно назвать правого защитника Трента Александера-Арнольда, который отметился двумя ассистами на Роберто Фирмино и забил сам.
Лестер — Ливерпуль 0:4
Голы: Фирмино, 31, 75, Милнер, 71 (с пенальти), Александер-Арнольд, 78
Лестер: Шмайхель – Перейра, Эванс, Сеюнджю, Чилвелл – Барнс (Олбрайтон, 58), Прат (Перес, 72), Тилеманс, Ндиди, Мэддисон (Чаудхери, 76) – Варди
Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон – Вейналдум, Хендерсон (Лаллана, 82), Кейта (Милнер, 70) – Салах (Ориги, 70), Фирмино, Мане
Предупреждения: Мэддисон — Гомес